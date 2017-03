Từ 2008 cấp C/O qua mạng cho doanh nghiệp trên cả nước

Bà Trần Thị Thu Hương, Phó trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, chương trình cấp C/O qua mạng đã được VCCI tiến hành thử nghiệm từ đầu năm nay ở tổ cấp C/O tại Hà Nội. Ban đầu việc thử nghiệm được thực hiện trên 20, sau đó là 50 doanh nghiệp. Đến nay, VCCI đã tổ chức 10 lớp đào tạo về hình thức này cho khoảng 400-500 doanh nghiệp có nhu cầu.

Thông thường, quy trình cấp C/O phải trải qua nhiều khâu như tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu, duyệt ký, thu phí, đóng dấu, tách lưu và trả hồ sơ. Trong quy trình này, việc nhập và kiểm tra dữ liệu là khâu mất nhiều thời gian nhất. Nếu cấp C/O qua mạng, doanh nghiệp sẽ ngồi nhà chuyển dữ liệu qua trang web www.covcci.com.vn, sau đó in đơn đề nghị cấp C/O có các dữ liệu được mã hóa. Mã vạch này sẽ có nhiệm vụ cung cấp thông tin của đơn, form C/O tới hệ thống tiếp nhận tại VCCI thông qua đầu đọc mã vạch 2 chiều.

Theo bà Hương, đây là một chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì xác định sẽ có "sức ỳ" của thói quen, không ít doanh nghiệp vẫn tiếp tục làm thủ tục cấp C/O như trước. Chính vì vậy, để khuyến khích quy trình hiện đại hoá, cải cách thủ tục hành chính, VCCI sẽ ưu tiên giải quyết trước cho những doanh nghiệp làm thủ tục cấp C/O qua mạng.

Cũng theo bà Hương, sau khi triển khai việc cấp C/O qua mạng ở Hà Nội xong, VCCI sẽ lần lượt triển khai tiếp ở các tỉnh lớn như TP HCM, Hải Phòng , Đà Nẵng...