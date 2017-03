Tự do không giới hạn có thể thành tùy tiện

Dự thảo này đã có một số chỉnh sửa cho phù hợp với ý kiến góp ý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một vấn đề vẫn chưa được quan tâm chỉnh sửa là việc “mặt mũi” tờ hóa đơn sắp tới sẽ trông như thế nào đây?

Hiện nay hóa đơn bán hàng chủ yếu là hóa đơn do cơ quan thuế phát hành và bán cho doanh nghiệp. Hóa đơn này được in tại các nhà in do Tổng cục Thuế chỉ định, theo một mẫu chung. Hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp không mua hóa đơn mà tự đặt in hóa đơn nhưng hóa đơn đặt in vẫn phải theo mẫu chung, thậm chí doanh nghiệp còn phải đăng ký mẫu với cơ quan thuế trước khi in.

Nghị định 51/2010 về hóa đơn bán hàng có nhiều quy định mới, thay đổi lớn về hóa đơn theo hướng trao quyền tự quyết cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự in và đặt in hóa đơn chứ không mua hóa đơn ở cơ quan thuế nữa.

Tuy nhiên, dự thảo thông tư về hóa đơn bán hàng không đề cập gì đến mẫu hóa đơn cả. Kích cỡ của hóa đơn như thế nào, cỡ chữ ra sao, loại giấy gì, trình bày nội dung nào trước, nội dung nào sau... đều để tự do. Thế cho nên có doanh nghiệp đặt vấn đề có hóa đơn bé xíu như bàn tay, có hóa đơn to như tờ báo thì làm sao lưu trữ?! Rồi đến việc doanh nghiệp thích màu nào thì đặt in hóa đơn màu đó, chưa kể sẽ có những hóa đơn bảy sắc cầu vồng, bởi lẽ đâu có quy định cấm!

Thậm chí, ngoài một số nội dung bắt buộc thì dự thảo để doanh nghiệp được quyền “tạo logo hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo” với cỡ chữ nhỏ hơn cỡ chữ của nội dung bắt buộc, không được che khuất, làm mờ nội dung bắt buộc... Thế nhưng doanh nghiệp được thêm gì thì dự thảo không giới hạn.

Đặt vấn đề doanh nghiệp dệt may in hình áo sơmi lên hóa đơn để quảng cáo cho sản phẩm của mình, rồi doanh nghiệp đồ lót cũng in hình “nội y” lên hóa đơn để “trang trí” thì sẽ ra sao? Rồi sẽ có doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống mà thích nàng Dae Chang Kum thì sẽ in hình nàng lên hóa đơn, thậm chí nếu không giới hạn thì doanh nghiệp in cả hình ông chủ, bà chủ doanh nghiệp và cả tiểu sử của họ lên hóa đơn thì... hỡi ôi!

Đồng ý rằng quy định mới cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tự quyết. Thế nhưng hóa đơn của doanh nghiệp này là chứng từ đầu vào của doanh nghiệp mua hàng và doanh nghiệp mua hàng phải lưu trữ những hóa đơn này. Vì vậy, cũng cần có ràng buộc về mẫu hóa đơn để tránh những trường hợp tự do quá đà mà ảnh hưởng đến người nhận những hóa đơn đó.

QUỲNH NHƯ