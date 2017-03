Từ gà ác đến thương hiệu Tam Nông

Tốt nghiệp đại học không bao lâu, Lê Linh Duy đã có một công ty riêng chuyên về dịch thuật, tư vấn ngôn ngữ và quảng cáo. Sau đó anh tạm khép lại công ty riêng, đi làm giám đốc thuê cho một công ty truyền thông tên tuổi. Nhưng cái chất nông dân cứ khiến Lê Linh Duy đau đáu muốn tìm một con đường kinh doanh riêng liên quan đến nông nghiệp. Cũng trong lúc này, trên báo chí vấn đề tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân) được Chính phủ bàn luận rất sôi nổi. Thế là Duy đột ngột xin nghỉ việc về lập công ty riêng lấy luôn tên là Công ty Tam Nông. Từ đây, hàng loạt ý tưởng thương hiệu Tam Nông lần lượt ra đời.

Bỏ lương USD đi nuôi gà

Anh Duy tâm sự, quê anh ở Buôn Ma Thuột, anh thấu hiểu nỗi khổ của những người dân chân lấm tay bùn, sản phẩm làm ra giá cả thất thường, chưa kể thường xuyên bị “cò” ép giá sản phẩm. Nguyên nhân là do sản phẩm không có thương hiệu, chưa theo các chuẩn về an toàn kỹ thuật.

“Đầu tiên tôi quyết định bỏ hết chuyện làm kinh doanh, lương tháng vài ngàn USD để về quê nuôi gà ác. Đồng thời tiếp cận các nguồn sản phẩm khác, xây dựng thương hiệu. Lúc đó cha mẹ không nhìn mặt, vợ con giận hờn nhưng tôi thuyết phục mãi cũng được” - anh Duy tâm sự.

Anh Duy đang giới thiệu các sản phẩm của mình cho các siêu thị.

Thời gian đầu rất khó khăn, dễ ba phần là do anh gốc là nông dân nhưng khó thì bảy phần là vì từ lâu anh bỏ việc chăn nuôi để theo việc học hành. Bên cạnh đó, anh mù tịt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh. Anh Duy cho biết: “Làm trại nuôi thường thì được, thế nhưng để có những sản phẩm thương hiệu, đạt được hàng loạt quy chuẩn từ kiểm tra chất lượng, an toàn thì cực khó. Thế nhưng quyết tâm làm rồi cũng được. Lạ một điều là khi đi đăng ký, nhiều nơi họ cứ ngớ ra”.

Dự đoán của anh Duy không sai, những đợt gà ác thịt chế biến đầu tiên xuất xưởng anh đã nhận được những cái gật đầu từ các siêu thị lớn. Hàng không chỉ được vào siêu thị mà lợi nhuận cũng tăng cao. Anh Duy cho biết trước đây sản phẩm của nông dân bán phải thông qua một công ty trung gian nên lời không cao. Bớt được khâu trung gian này, doanh thu tăng khoảng 20%-30%.

Thương hiệu cho sản vật

Có đầu ra, anh bắt đầu xây dựng các đầu mối cung cấp sản phẩm từ các tỉnh. Ban đầu anh giúp các hộ nông dân làm thí điểm một trại chăn nuôi chất lượng cao, sau đó họ tự phát triển các mô hình. Hiện nay có 6-7 tỉnh cung cấp cho Tam Nông. Các sản phẩm này luôn được thu mua với giá cao và ổn định.

Anh Duy cho hay trước đây nhiều địa phương nông dân thường hay bị ép giá. Cụ thể như các trại thỏ ở Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre... nhiều năm qua điêu đứng. Thế nhưng dưới sự hỗ trợ kết hợp về nguồn vốn lẫn kỹ thuật, hiện nay nhiều sản phẩm đã trở thành ngon ăn. Nhiều trang trại lợi nhuận 30-40 triệu đồng/tháng.

Sau khi thành công với các sản phẩm chim cút, thỏ, gà ác, bồ câu..., anh bắt đầu hướng sang thực phẩm từ các sản vật địa phương. Hiện tại anh đã có 12 thương hiệu như Măng tre Tam Nông, Măng lưỡi lợn Tam Nông, Chuối rừng Tam Nông... đã lần lượt thâm nhập vào hệ thống các siêu thị lớn như Metro, Lotte, Big C, Co.op Mart. Những sản phẩm này được Công ty Tam Nông đóng gói và xây dựng các tiêu chuẩn về y tế. Hiện có một số đối tác nước ngoài đã đặt vấn đề mua sản phẩm của anh với số lượng lớn. Ngoài ra, anh cũng đang háo hức triển khai dòng sản phẩm mới là Bún Tam Nông, món bún đại trà phải được đóng bao, dán nhãn, kiểm tra chất lượng.

Anh Duy khẳng định: “Sản phẩm Việt Nam không phải yếu kém chất lượng, xấu mẫu mã mà là do chưa tìm đúng thị trường, chưa đưa nó về đúng giá trị thực. Đơn cử nước ngoài xuất khẩu giấm qua Việt Nam, trong khi đó người Việt làm được nhưng lại ít được người dùng, nguyên nhân là chưa xây dựng được các quy chuẩn chất lượng an toàn cho nước giấm”.

Vốn là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, Lê Linh Duy đang lập những dự án truyền thông chuyên về tam nông. Anh Duy cho biết anh đang xây dựng trang web nhằm hướng dẫn nông dân sản xuất theo đúng tiêu chuẩn và bán hàng trên trang web. “Sản phẩm làm được thì nhiều người sẽ cạnh tranh nhưng tôi chấp nhận không cần giữ vai trò độc tôn” - anh Duy bộc bạch.

Cung cấp gà ác nhất nhì cả nước Anh Duy cho biết nếu xét theo thị trường, anh là một trong những doanh nghiệp bán gà ác đứng nhất nhì cả nước với sức cung cấp trung bình 40.000-50.000 con/tháng. Gà ác Tam Nông được đóng gói, hút chân không để bảo quản. Mỗi sản phẩm có kèm theo bài thuốc Bắc. Khách hàng mua về chỉ việc bỏ vào nấu là có ngay món gà ác tiềm thuốc Bắc. Các sản phẩm gà ác của Tam Nông đã đi vào hầu hết các siêu thị lớn trong toàn quốc. Ngoài bán thô, hiện nay anh còn dự định đóng hộp xuất khẩu.

BÁ HUY