Tự làm khó mình bằng lãi suất trần

Hiện Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành chào bán số trái phiếu này với lãi suất 7% và thời hạn 10 năm. Nếu đợt phát hành này thành công thì thêm một lần nữa khẳng định đây là kênh huy động vốn hiệu quả. Bởi sau hai lần, như đợt phát hành đầu tiên vào năm 2005 tại New York, các nhà đầu tư quốc tế đặt mua với số tiền lên tới 4,5 tỉ USD, cao gấp sáu lần giá trị chào là 750 triệu USD với lãi suất 7,125%/năm. Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, mức lãi suất USD khoảng 7% khiến trái phiếu quốc tế do Việt Nam phát hành luôn là mối quan tâm đầu tư của nhiều tổ chức quốc tế.

Trong khi đó, hầu hết các đợt phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước vào năm 2009 bị thất bại. Gần đây nhất, mở đầu cho năm 2010, 500 tỉ đồng được phát hành nhưng chỉ có 2 tỉ đồng bỏ thầu thành công. Nguyên nhân của thất bại này được các chuyên gia chỉ ra là do lãi suất trần đưa ra thấp hơn so với kỳ vọng của các thành viên tham gia đấu thầu. Đồng thời, sự biến động tỉ giá là lý do khiến trái phiếu kỳ hạn dài ít được nhà đầu tư quan tâm.

Có phải chúng ta tự làm khó nhau? Lãi suất trái phiếu Chính phủ phát hành trong nước luôn bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ và trần lãi suất huy động được Ngân hàng Nhà nước quy định. Như đợt phát hành đầu tháng 3-2009, 500 tỉ đồng phát hành với kỳ hạn ba năm nhưng chỉ thu hút ba thành viên tham gia đấu thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu 400 tỉ đồng. Lãi suất đăng ký cao nhất là 10,5% mỗi năm, thấp nhất là 9,7 % mỗi năm, trong khi mức lãi suất trần chỉ là 8,8 % mỗi năm. Đối với tiền VND thì đây là mức không hấp dẫn so với lãi suất 7% của USD như nêu trên. Mặt khác, tốc độ giải ngân trái phiếu Chính phủ cũng rất chậm. Đến hết tháng 10-2009 mới giải ngân được 27.000 tỉ đồng, bằng 47% kế hoạch được giao trong khi vốn dự kiến huy động là hơn 60.000 tỉ đồng.

LÊ THANH