Từ ngày 16-2, thuế nhập khẩu giấy in báo tăng lên mức 29%

Theo đó, từ ngày 16-2, thuế nhập khẩu giấy in báo dạng cuộn hoặc tờ sẽ tăng thêm 9%, từ mức 20% lên 29%. Giấy và carton sản xuất thủ công tăng thêm 4%, từ 25% lên 29%. Các loại giấy và carton không tráng, có tráng, loại dùng để trang trí, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, giấy làm thẻ và giấy băng không đục lỗ, dùng để sản xuất thủ công sẽ bị áp mức 29%.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước vượt qua khó khăn, cuối tháng 12-2008, Bộ Công thương đã kiến nghị tăng thêm thuế suất thuế nhập khẩu giấy in viết từ 0% lên 5%, giấy in báo từ 3% lên 5% đối với các loại giấy có xuất xứ từ các nước ASEAN. Theo giải thích của Bộ Công thương, do giá giấy và bột giấy trên thế giới giảm mạnh, thị trường giấy biến động ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất trong nước, lượng xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng.