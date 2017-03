Từ ngày mai, giá điện tăng thêm 68 đồng/kwh

* Dùng 200kwh/tháng phải trả thêm khoảng 16.200đồng/tháng

Theo đó, EVN cho biết với mức tăng trên, giá điện bình quân sẽ tăng thêm 68 đồng/kwh, đưa giá bán điện bình quân từ mức 1.369 đồng/kwh lên 1.437 đồng/kwh (chưa tính thuế VAT).

Nhân viên Công ty Điện lực Gò Vấp đang chốt chỉ số điện kế một cơ sở trên đường Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp - Ảnh: Q.Khải

Lý do việc điều chỉnh lần này, theo EVN, là để bù đắp phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than, tăng giá khí và bù đắp một phần chênh lệch tỉ giá còn tồn các năm trước chưa tính hết vào giá bán điện.

Trao đổi với báo chí, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN công nhận năm 2012, EVN lãi lớn, khoảng 3.500-4.000 tỷ nhưng vẫn phải tăng giá.

EVN khẳng định lần điều chỉnh giá lần này không thay đổi về đối tượng áp giá, cơ cấu biểu giá.

Riêng giá bán điện sinh hoạt cho bậc thang từ 0-50kwh cho đối tượng hộ nghèo, thu nhập thấp không điều chỉnh, vẫn giữ ở mức 993 đồng/kwh.

Tính toán ảnh hưởng đến người dân, EVN cho rằng “không tác động lớn”.

Cụ thể các hộ nghèo, thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt đến 50kwh/tháng không bị tác động.

Các hộ sử dụng sinh hoạt bình thường nếu:

- Dùng hết 100kwh phải tăng chi phí cho tiền điện chỉ 6.600đ/tháng.

- Dùng 150kwh/tháng thì chi phí tăng thêm cho tiền điện sẽ khoảng 11.000 đồng/tháng.

- Hết 200kwh phải tăng chi 16.200đồng/tháng;

- Sử dụng 300kwh/tháng sẽ phải tăng chi 27.000đồng/tháng;

- Sử dụng 400kwh/tháng phải tăng chỉ 38.200đồng/tháng.

Theo ông Hoàng Văn Tùy, phó ban tài chính EVN, người nghèo, thu nhập thấp nếu chỉ dùng đến 50kwh/tháng muốn được hưởng giá điện không tăng, vẫn giữ ở mức 993đồng/kwh cần đăng ký với bên bán điện, là các điện lực địa phương để được hưởng ưu đãi.

Theo CẦM VĂN KÌNH (TTO)