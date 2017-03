Từ vụ cá sấu sổng chuồng ở Cà Mau: Quy định để nuôi cá sấu an toàn

Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh nhưng quyền tự do đó phải hài hòa với các quyền tự do của cộng đồng. Người dân phải được đảm bảo quyền sống thoải mái chứ không thể để doanh nghiệp tự do kinh doanh còn người dân sống trong nỗi lo sợ như việc cá sấu sẽ/đang sổng chuồng. Do đó, Bộ NN&PTNT cần sớm ban hành những điều kiện chặt chẽ đối với việc kinh doanh cá sấu để đảm bảo sự an toàn cho người dân, trong đó bao gồm cả tâm lý an toàn.

Nhiều ngành phối hợp

Đã có chủ trương xây dựng quy định về điều kiện kinh doanh cá sấu. Tuy nhiên, cần phải có nhiều ngành phối hợp như chăn nuôi, nông nghiệp chứ không riêng gì lâm nghiệp.

Ngoài điều kiện chuồng trại phải tính đến sự phối hợp liên ngành trong xử lý sự cố, ví dụ như tình hình vừa rồi, khi cá sấu sổng chuồng ra thì ai xử lý, cụ thể là những việc gì, ngành nông nghiệp xử lý chuyện gì, ngành chăn nuôi xử lý ra sao, kiểm lâm địa bàn chịu trách nhiệm gì…

Ông NGUYỄN BÁ NGÃI, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp