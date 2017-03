Tuần sau, Ủy ban Chứng khoán sẽ phản hồi

Ông Tuấn nhấn mạnh thị trường ngoại hối mấy ngày qua đã chịu tác động khi thông tin từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh tỉ giá VND/USD. Mức chế tài sẽ do cơ quan chủ quản đưa ra. Ngân hàng Nhà nước đề nghị Ủy ban Chứng khoán nhà nước sớm đưa ra hình thức xử lý nhằm ngăn chặn tin đồn thất thiệt.

Ông Nguyễn Sơn, Trưởng Ban Phát triển thị trường thuộc Ủy ban Chứng khoán nhà nước, kiêm phát ngôn viên của ủy ban này, cho biết nguyên văn bản tin của hãng Bloomberg nói: “Vietnam may devalue Dong by 4% to support exports, SSI says”. Nghĩa là “Việt Nam có thể phá giá tiền đồng 4% để hỗ trợ xuất khẩu, SSI nói”. Họ nhận định là có thể phá giá tiền đồng chứ không phải là sẽ phá giá tiền đồng. Ủy ban Chứng khoán nhà nước sẽ nghiên cứu và có phản hồi vào tuần sau. Vấn đề này phải nghiên cứu kỹ tình tiết cụ thể. Thực tế, thị trường ngoại hối, tiền tệ thời gian qua cũng đón nhận được rất nhiều bình luận, dự báo về chính sách kinh tế từ các tổ chức tài chính khác.

LÊ THANH