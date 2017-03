Tung đủ "chiêu" vẫn khó kéo được khách

Mặc dù các Cty du lịch, lữ hành đã giảm giá, mở thêm nhiều tour mới sang Châu Âu, UÁc, Mỹ và ngược lại, nhưng vẫn khó kéo được khách. Thêm vào đó, tuyến du lịch sang Thái Lan hiện nay hầu như không thể thu hút khách.

Giảm 15-30% khách du lịch

Theo các Cty du lịch, thị trường du lịch cuối năm và dịp Tết đang trong tình trạng ảm đạm, giảm lượng khách du lịch quốc tế đến VN lẫn khách du lịch trong nước đi các tour trong và ngoài nước. Tháng 12 hàng năm được xem là mùa cao điểm do du khách các nước có khí hậu lạnh tìm đến khu vực Châu Á để trú đông. Thế nhưng, năm nay lượng du khách không có dấu hiệu tăng lên mà còn giảm sút so với mọi năm.

Theo Sở VHTTDL TPHCM, trong 2 tháng gần đây, du khách quốc tế qua các Cty du lịch tại TPHCM đã giảm khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái và không thể vượt quá 200.000 khách/tháng.

Điều này đã dẫn đến việc 11 tháng qua, du lịch TPHCM chỉ đón được 2,6 triệu khách quốc tế và dự kiến cả năm 2008 chỉ đón được khoảng 2,8 triệu khách và khó có thể đạt được mục tiêu đón 3 triệu khách trong năm nay. Nguyên nhân chính của tình trạng này đối với tất cả ngành du lịch trên thế giới là do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu. Riêng tại VN, lượng khách quốc tế của các Cty du lịch giảm mạnh nhất là các thị trường Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Tương tự, ở thị trường khách trong nước, lượng du khách đi các tour trong nước như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết... cũng giảm 10-20%. Song song đó, số lượng khách đăng ký đi du lịch nước ngoài cũng không rầm rộ như mọi năm. Đặc biệt, thị trường Thái Lan dù giá rẻ nhưng cách đây vài tháng đã giảm lượng khách đăng ký và trong 10 ngày qua, hầu hết các Cty du lịch, lữ hành đã huỷ tour.

Đua nhau mở tuyến mới, giảm giá

Trước tình hình ế ẩm, các Cty du lịch đua nhau giảm giá, mở tuyến mới với hy vọng thu hút được lượng khách trong nước đăng ký đi du lịch nước ngoài trong những ngày Tết Nguyên đán sắp tới. Năm nay, các Cty du lịch phía nam có xu hướng giới thiệu du khách đến với các lễ hội mùa xuân ở phía bắc thay cho các điểm đến du lịch miền Trung và Nam Bộ đã quen thuộc.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà - Trưởng phòng Tiếp thị Cty SaigonTourist - cho biết: "SaigonTourist - Hà Nội đang triển khai chùm tour Tết Kỷ Sửu cho du khách trong cả nước với các điểm tham quan dàn trải từ Đồng bằng Bắc Bộ tới vùng cao, cực Bắc của tổ quốc với những chương trình lễ hội đầu năm sôi động như: Mùa xuân về lại cội nguồn (Yên Tử - Cửa Ông), Hà Nội - lễ hội Bắc Ninh, khám phá vòng cung Đông Tây Bắc (Ba Bể - Cao Bằng - Ba Vì - Mai Châu - Điện Biên Phủ)...

Trong khi đó, bà Nguyễn Song Diễn Hà - phụ trách thông tin Cty du lịch Vietravel - cho biết: "Bên cạnh việc làm mới các tour nội địa dịp Tết, Vietravel tung ra nhiều chương trình ra nước ngoài đón giao thừa với hàng loạt tour: "Đón Tết cổ truyền Trung Quốc", Tết Nguyên đán tại Hồng Kông, Malaysia, Singapore, "Đón Tết Việt trên xứ sở hoa anh đào - Nhật Bản"...

Đặc biệt là năm nay để thu hút khách, hầu như Cty du lịch, lữ hành nào cũng giảm giá tour song song với việc tung ra các chương trình khuyến mãi quà tặng hấp dẫn. Mức giảm giá của một số tour du lịch nước ngoài khá cao, một số tour giảm đến 50USD/tour/người đối với các tour Châu Âu, Mỹ, UÁc. Đối với các tour Châu Á, mức giảm giá phổ biến hiện nay là giảm 10-20USD/người so với năm ngoái. Theo Cty Chợ Lớn, ngoài lý do các Cty có xu hướng giảm giá vì giá khách sạn một số nơi đang giảm, còn do các Cty đành tính đến chuyện giảm lợi nhuận để giữ khách, giữ thị phần trên thị trường.