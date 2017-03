Tuồn đồ uống kém chất lượng vào siêu thị

Ngày 24/9, Phòng cảnh sát môi trường công an Hà Nội, công an quận Đống Đa cùng Đội quản lý thị trường số 13 (Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội) bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm Phương Vân ở Thổ Quan, Đống Đa (Hà Nội) do bà Đinh Thị Thu Thủy (54 tuổi) làm chủ cơ sở. Cơ sở này chuyên sản xuất, kinh doanh sữa chua, caramen, thạch rau câu, trà sữa.

Tại thời điểm kiểm tra, các nhân viên tại cơ sở đang đóng hàng trăm cốc caramen, trà sữa, sữa chua nếp cẩm... trên nền nhà. Nhân viên không đi găng tay, đeo khẩu trang, tạp dề đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở Phương Vân dùng nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất thực phẩm. Nhiều bao tải sữa bột do nước ngoài sản xuất không có hạn sử dụng chất ở góc nhà, những chai phẩm màu, hương liệu không rõ nguồn gốc.

Ít ngày trước đó, Công an môi trường Hà Nội phát hiện tại một số siêu thị lớn ở Hà Nội bày bán sữa chua, caramen, thạch rau câu, trà sữa có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng. Các sản phẩm này có tên nhãn Phương Vân, địa chỉ đăng ký kinh doanh ở Nam Định.

Phòng cảnh sát môi trường, công an Hà Nội, cho biết, cơ sở này chỉ có giấy phép ở Nam Định. Khi chuyển lên Hà Nội, Phương Vân chưa xin giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hay công bố chất lượng sản phẩm do các cơ quan có thẩm quyền ở đây cấp phép. Tuy nhiên, hằng ngày, cơ sở này vẫn cho người vận chuyển một lượng lớn sản phẩm là sữa chua, caramen, trà sữa đóng hộp giao đến một số siêu thị.

Kết quả giám định các mẫu sản phẩm cho thấy, mẫu sản phẩm thạch rau câu trà sữa của cơ sở vượt chỉ tiêu nấm mốc, nấm lên men khoảng 3 lần cho phép. Đoàn kiểm tra đã niêm phong một số hàng hóa, sản phẩm tại cơ sở Phương Vân phân tích chất lượng để có biện phép xử lý.

Theo nguồn tin của TTXVN, Big C cũng là một trong số các siêu thị nhập đồ uống do Phương Vân sản xuất. Ông Nguyễn Ngọc Hà, đội trưởng Đội quản lý thị trường số 13, (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội), cho hay, thực chất Siêu thị Big C có ký hợp đồng mua bán với cơ sở sản xuất Phương Vân tại Nam Định (có công bố chất lượng sản phẩm) nhưng lại nhận hàng của cơ sở Phương Vân ở Hà Nội.