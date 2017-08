Tuyên dương gần 1.380 tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt

Ngày 3-8, Cục Thuế TP.HCM đã tổ chức lễ buổi tuyên dương 1.377 tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.

Cục Thuế TP.HCM cho biết đây là sự kiện hàng năm được Cục Thuế tổ chức, thể hiện ghi nhận của chính quyền thành phố và cơ quan thuế với những thành tích đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Cụ thể trong năm 2016, UBND TP.HCM, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tặng bằng khen, giấy khen cho 1.377 tổ chức, cá nhân. Trong đó, có 79 doanh nghiệp và cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Tài chính, 40 doanh nghiệp và cá nhân được nhận bằng khen của UBND TP.HCM.



Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao bằng khen cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Ngoài ra, 345 doanh nghiệp và cá nhân được nhận giấy khen của Tổng cục Thuế và 913 đơn vị được nhận giấy khen của Cục Thuế TP.HCM. Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự nhận giấy khen của Tổng cục Thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2016.

Ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết năm 2016 đánh dấu sự đóng góp hết sức to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn TP.HCM, số thuế đóng góp cho Ngân sách Nhà nước đã vượt qua con số 203.000 tỉ đồng, hoàn thành gần 104% dự toán, tăng 10,5% so với năm 2015, và gấp 4 lần so với năm 2007.



Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM (hàng đầu, ngoài cùng tính từ trái sang) nhận giấy khen chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế của Tổng cục Thuế .

Theo ông Tâm, năm 2017 là năm Chính phủ tập trung “kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp, thực thi công vụ nghiêm túc, không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp”.

Cục Thuế thành phố cam kết tập trung chỉ đạo , quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức chuyển đổi các hoạt động từ tư duy quản lý người nộp thuế sang phục vụ người nộp thuế; tuân thủ thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, có thái độ ứng xử đúng mực; tôn trọng, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế..

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết kinh tế TP.HCM tiếp tục được giữ vững tăng trưởng, các chương trình hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang thực hiện có hiệu quả, việc cải cách thủ tục hành chính có sự tiến bộ.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, đó là sức cạnh tranh còn yếu, kinh tế phát triển chưa bền vững, môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng ở một số lĩnh vực, tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý căn cơ đã phần nào làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của DN trên địa bàn.

“Trước tình hình đó, UBND thành phố cam kết đồng hành, hỗ trợ, lắng nghe, tháo gỡ những rào cản khó khăn cho doanh nghiệp, doanh nhân trong sản xuất kinh doanh. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đạt được những kết quả kinh doanh thành công, TP.HCM kỳ vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp là những tập đoàn hàng đầu thế giới”, ông Tuyến nói.