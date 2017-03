Tỷ giá USD tự do tuột dốc

Theo Nhật Minh - Lệ Chi ( VNE)



Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục giảm sâu trong sáng 26/11. Nhiều cửa hàng phát giá 19.480 - 19.580 đồng đổi một USD (mua vào - bán ra) khi mở cửa giao dịch lúc 9 giờ sáng (thấp hơn khoảng 20 đồng mỗi USD so với thời điểm đóng cửa chiều qua). Nhưng tỷ giá được kéo xuống còn 19.100 - 19.400 đồng vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày. Điềm đáng chú ý là mức chênh lệch biên độ giá được nới rộng tới 300 đồng cho mỗi USD được trao đổi, điều chưa từng xảy ra trong suốt đợt căng thẳng ngoại tệ vừa qua.Biên độ này phản ánh khá sát nhu cán cân mua - bán trên thị trường ngoại tệ tự do sáng nay khi lượng bán ra ngoại tệ cao hơn hẳn so với nhu cầu mua vào. Tại một cửa hàng hàng kinh doanh vàng bạc và ngoại tệ tự do lớn bậc nhất con phố Hà Trung (Hà Nội), người đến bán ngoại tệ vẫn tấp nập dù đã về trưa.Ngạc nhiên trước việc tỷ giá rớt nhanh trong vài giờ, nhưng chị Hà, chủ một hiệu kinh doanh tại khu Kim Liên, vẫn quyết định bán số tiền 25.000 USD với giá 19.100 đồng một USD. Chị Hà được chủ cửa hàng mời vào nhà trong do không muốn giao dịch lượng ngoại tệ lớn tại quầy vì sợ thanh tra.Chỉ trong vòng 5 phút, việc giao dịch hoàn tất. Hơi tiếc vì không bán USD sớm hơn khi giá còn cao nhưng chị Hà vẫn thu được chút lãi do mua vào từ thời điểm giữa tháng 11 với giá 19.050 đồng một đôla. Người phụ nữ này cho biết chị vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn kinh doanh mới mua vào USD trong vài ngày nay: "Thấy giá giảm nhưng nhiều người vẫn quyết ôm, không ngờ rớt nhanh thế này...", chị Hà cho biết.Tại TP HCM, tỷ giá đôla chợ đen cũng giảm còn 19.100 - 19.400 đồng một USD trong sáng nay. Đến gần trưa, một số điểm thu đổi ngoại tệ khác tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, điều chỉnh tăng mức mua vào lên 19.200 nhưng vẫn giữ giá bán ở mức 19.400 đồng.Một số điểm thu đổi ngoại tệ chỉ niêm giá mua vào, còn bán ra thì vẫn chưa công bố. Chủ một hiệu vàng tại quận 1 lý giải, từ khi Ngân hàng Nhà nước công bố chính sách tỷ giá mới, thị trường tự do thay đổi rất thất thường. Do đó, chủ cửa hàng chỉ dám để giá thu mua vào quanh 19.100 đồng, còn mức bán ra thì tùy thời điểm thay đổi linh động. Khách hàng tại TP HCM cũng tỏ ra khá thận trọng khiến giao dịch khá chậm trong sáng 26/11.