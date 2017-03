Tỷ giá USD/VND sẽ ổn định?

Tỷ giá ngoài thị trường tự do hôm 26.2 đang xoay quanh mức 17.740 đồng/USD, cao hơn 257 – 300 đồng/USD so với tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng.

Cầu tăng: chỉ là nhất thời

Việc ngân hàng Vietcombank ưu tiên hiện nay là đảm bảo ngoại tệ đối với nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp và cá nhân vay vốn sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, ông Nguyễn Phước Thanh, tổng giám đốc Vietcombank cho biết. Còn doanh nghiệp có những nhu cầu khác phải chạy vạy từ ngân hàng này sang ngân hàng khác để mua USD, theo nhiều ngân hàng, là khá thường xuyên và không lạ.

Ngân hàng và doanh nghiệp đều đang ở thế kẹt, mà nguyên nhân chính gây cầu tăng là từ gói kích cầu 17.000 tỉ đồng dành hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp. Vì chỉ có thể vay tiền đồng mới được bù lãi suất, nhiều doanh nghiệp đã vay tiền đồng rồi sau đó chuyển đổi sang USD khiến cầu tăng mạnh.

Thí dụ, một doanh nghiệp vay 170 tỉ đồng mua 10 triệu USD để trả nợ nhập hàng. Thay vì ba tháng sau mới phát sinh dần dần cầu USD để trả nợ thì việc “no dồn” cầu USD vào giai đoạn này khiến tỷ giá bị đẩy lên. “Như vậy, thời gian sau cầu USD sẽ giảm”, ông Thanh nói.

Có doanh nghiệp thắc mắc tại sao họ muốn vay tiền đồng mà ngân hàng Eximbank lại chỉ cho vay USD? Theo một chuyên gia kinh tế, như Eximbank, vì muốn cân đối nguồn USD nên nhiều ngân hàng công bố cho vay vốn giá rẻ nhưng buộc sau khi có USD doanh nghiệp phải bán lại cho ngân hàng, với tỷ giá vào ngày giải ngân. Giá USD biến động, doanh nghiệp không muốn bán cho ngân hàng.

Một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến tỷ giá là xuất khẩu. “Thử tưởng tượng, khi giá vàng trong nước cao hơn thế giới 100.000 đồng/lượng, thì xuất một tấn vàng lãi cả triệu USD”, phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần nói.

Tỷ giá sẽ theo hướng ổn định

Trong khi đó, việc duy trì tỷ giá VND/USD khá ổn định trong thời gian qua, khi đồng USD tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã đưa tới việc VND lên giá so với các đồng tiền này. VND đã tăng so với đồng euro xấp xỉ 10%, với đồng tiền của một số nước trong khu vực 5 – 7%... Hơn nữa, nhiều dự đoán cho rằng áp lực ngoại tệ sẽ tăng lên. Bởi năm 2009, tuy Việt Nam lần đầu tiên xuất siêu 400 triệu USD trong tháng một qua, nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu dự kiến sẽ gặp khó khăn. Dòng vốn đầu tư nước ngoài có khả năng sụt giảm...

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, theo bộ Kế hoạch và đầu tư vừa công bố, đạt hơn 5,1 tỉ USD vào tháng 2, gấp 26 – 27 lần con số trong tháng 1.2009, nhưng đây là vốn đăng ký. Bức tranh ODA được khơi sáng bởi tin tốt khi Nhật nối lại ODA cho Việt Nam. Tuy nhiên, trong hai tháng đầu năm, giá trị giải ngân vốn ODA chỉ đạt 125 triệu USD. Về nguồn vốn đầu tư gián tiếp (FII) thì nhiều chuyên gia dè dặt khi đã qua thời con số 8 – 9 tỉ USD năm 2007 chảy vào thị trường chứng khoán.

Các chuyên gia gần đây khuyến nghị rằng Chính phủ nên dành ưu tiên cho việc giảm giá từng bước VND. Trong các báo cáo độc lập gần đây của các tổ chức nghiên cứu như trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế – xã hội quốc gia cho rằng, tỷ giá hối đoái sẽ dao động trong khoảng 17.300 – 18.500 đồng/USD.

Ngược lại, ngân hàng Nhà nước vừa bộc lộ ý định điều hành tỷ giá theo hướng ổn định. Thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu khẳng định trên cổng thông tin điện tử Chính phủ hôm 24.2, hiện tại Chính phủ không có chủ trương điều chỉnh tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ. Ngân hàng Nhà nước vẫn đảm bảo cân đối cung cầu thị trường. Theo ông, các tin đồn về việc tăng giá USD hay thiếu USD trên thị trường là không chính xác.

Như vậy, hiện chính sách điều hành tỷ giá sẽ chưa có thay đổi. Tuy nhiên, áp lực lên tiền đồng không vì thế mà giảm đi, thâm hụt vãng lai của năm 2009 sẽ vào khoảng 7% GDP theo dự báo của ADB. Theo chuyên gia kinh tế Huy Nam, mức này tính qua các năm không lớn, nhưng cũng là một mối lo.