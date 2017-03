Tỷ giá VND/USD đã giảm trở lại

(PL)- Hôm qua, tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do đã giảm đáng kể so với ngày liền trước. Cụ thể, giá mua vào, bán ra ở mức 17.020-17.050 đồng/USD, giảm bảy đồng/USD so với ngày 4-11.

Còn các ngân hàng thương mại cũng giao dịch với mức mua vào, bán ra là 16.838-16.843 đồng/USD. Nguyên nhân tỷ giá biến động và vượt lên ngưỡng 17.000 đồng/USD trên thị trường tự do trong những ngày qua theo các tiệm vàng là do các ngân hàng đi gom USD tiền mặt nhiều. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Đức Long - Phó phòng Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà TP.HCM (HDBank) thì tỷ giá tăng là do tâm lý người dân đổ xô đi mua chứ khó có chuyện các ngân hàng đi gom từ thị trường tự do. Bởi số lượng USD tiền mặt ở thị trường này không lớn. Như vậy, với mức tỷ giá như hiện nay thì các ngân hàng đã sử dụng tối đa biên độ 2% thay vì những ngày trước luôn mua, bán ở mức dưới giá trần. Cũng theo ông Long, trong thời gian tới, tỷ giá sẽ vẫn ổn định ở mức hiện nay chứ không thể giảm hơn được nữa. MAI PHƯƠNG