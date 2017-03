Ứng cứu để vàng quay về giá hợp lý

Kiểm soát chặt chẽ cho vay cầm cố, thế chấp vàng Ngày 7-10, NHNN vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) báo cáo và kiểm soát chặt chẽ việc cho vay thế chấp, cầm cố bằng vàng phát sinh từ ngày 1-1 đến 7-10 và thời hạn báo cáo trước ngày 12-10. NHNN cũng yêu cầu các TCTD kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn vay của khách hàng vay vốn thế chấp, cầm cố bằng vàng và chịu trách nhiệm trước thống đốc nếu cho vay vốn để thực hiện các hoạt động đầu cơ vàng, gây rối loạn thị trường vàng, ngoại hối. TRÀ PHƯƠNG Một mũi tên trúng nhiều mục đích Một trong những mục đích của giải pháp này là đảm bảo ổn định thị trường vàng tiến tới việc NHNN sẽ giữ hộ vàng cho người dân. Sau đó, NHNN có thể phát hành tín phiếu vàng hoán đổi thành ngoại tệ. Như vậy dòng tiền sẽ được luân chuyển trong hệ thống. Vừa qua NHNN buộc phải cấp quota cho một số ngân hàng nhưng những ngân hàng này nhập vàng chế biến rồi bán ra, rất mất công sức. Vì thế việc NHNN cho phép các ngân hàng tung vàng ra bán là một mũi tên trúng nhiều mục đích. TS TRƯƠNG VĂN PHƯỚC, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Tổng Giám đốc Ngân hàng Eximbank Tốc độ bán chậm lại Khi năm ngân hàng tung vàng ra thì hệ thống 145 điểm bán lẻ của PNJ làm nhiệm vụ phân phối hàng cho thị trường. PNJ lấy vàng của các ngân hàng đến bán cho khác hàng. So với ngày 6-10 thì ngày 7-10 PNJ bán chậm hơn, chỉ chiếm khoảng 40% của ngày hôm trước. Cụ thể, PNJ bán ra 1.400 lượng nhưng mua vào được 800 lượng. Bà NGUYỄN THỊ CÚC, Phó Tổng Giám đốc PNJ Hạn chế bán cho doanh nghiệp để tránh đầu cơ Tình hình mua bán vàng của SJC ngày 7-10 diễn ra trầm lắng chỉ chiếm khoảng 60% so với hôm trước. Nếu ngày 6-10 bán ra 20.000 lượng thì hôm qua bán 12.000 lượng. Đối tượng mua có đủ thành phần, doanh nghiệp, người dân… Tuy nhiên, với doanh nghiệp SJC chỉ bán tối đa vài trăm lượng chứ không bán nhiều hơn để tránh tình trạng đầu cơ. Còn người dân mua mấy ngàn lượng thì SJC vẫn bán. SJC sẽ cùng năm ngân hàng tung vàng ra bán đưa giá vàng cao hơn thế giới sắp tới xuống dưới 1 triệu đồng, rồi tiến tới 500.000 đồng/lượng so với thế giới. Ông NGUYỄN CÔNG TƯỜNG, Phó Giám đốc kinh doanh SJC