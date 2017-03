USD bất ngờ tăng sau thời gian dài yên ắng

Tại Vietcombank, giá USD tăng 10 đồng so với trước đó, mua vào - bán ra ở mức 22.270-22.340 đồng/USD. Tương tự, tại BIDV giá USD tăng 15 đồng ở chiều mua vào và 5 đồng ở chiều bán ra.



Trong khi đó, tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 21.965 VND/USD, tăng tiếp 9 đồng so với phiên liền trước. Thời gian vừa qua do thị trường ngoại hối, tỉ giá thuận lợi nên cơ quan này đã mua được hơn 10 tỉ USD để tăng dự trữ ngoại hối cho Nhà nước.

Một số chuyên gia kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa tăng lãi suất trong năm nay do cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Hơn nữa, Fed cũng muốn tiếp tục duy trì lãi suất thấp nhằm củng cố đà phục hồi kinh tế trong bối cảnh các nước đua nhau nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng miếng SJC rơi về sát mốc 36 triệu đồng/lượng. Đến 15 giờ chiều qua, vàng miếng SJC tại TP.HCM mua vào - bán ra ở ngưỡng 36,01-36,25 triệu đồng/lượng.