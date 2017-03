USD bật qua ngưỡng 20.000 đồng

Lúc 11h30 trưa nay, các điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM vẫn cố thủ mức giá bán ra ở 20.000 đồng. Cá biệt, một số nơi đã đẩy giá bán USD vọt lên 20.020 đồng. Diễn biến khó lường này khiến nhiều điểm thu đổi trở nên cẩn trọng. Nhiều nơi không dám công bố giá trước mà khi nào có khách tới mua bán mới báo. Thậm chí các điểm thu đổi còn hạn chế báo giá qua điện thoại, hầu hết đều yêu cầu đến tận nơi chứ không nói qua điện thoại.

Tại một điểm thu mua USD trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, bà chủ cho biết, ngày hôm qua đến nay diễn biến giá đôla Mỹ cứ thay đổi liên tục nên bà không dám công bố giá trước. "Khách muốn mua hay bán với số lượng bao nhiêu thì cũng phải chờ tôi gọi điện hỏi giá bạn hàng rồi mới thỏa thuận với khách", bà chủ nói.

Những người thạo tin cho hay sức nóng trên thị trường tự do được lan tỏa từ ngân hàng. Cuối ngày hôm qua, các giao dịch thành công trên thị trường liên ngân hàng đã được chốt giá tới 19.870 đồng và đến sáng nay đã vượt ngưỡng 19.990 đồng, bỏ xa mức trần quy định là 19.500 đồng.

Trên thực tế, giao dịch trong ngân hàng không đột biến, song tâm lý chung trên thị trường đều hướng tới khả năng tỷ giá còn tăng cao nữa. Vì thế, tình trạng các tổ chức có nguồn thu ngoại tệ găm giữ trên tài khoản lại tái diễn.

Một ngân hàng lớn đã liên tục đánh tiếng với Ngân hàng Nhà nước đề nghị cung ứng ngoại tệ. Nhà băng này có nhiều khách hàng là doanh nghiệp xăng dầu, điện, với đơn hàng nhập khẩu lên tới vài trăm triệu USD. "Đây không phải là những mặt hàng nằm trong danh mua được ưu tiên cung ứng ngoại tệ, nhưng chúng tôi cũng không dám bán cho họ cao hơn giá thị trường. Nhưng bản thân chúng tôi cũng không xoay đâu ra mức giá theo trần quy định hiện nay", vị cán bộ phụ trách kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng này than thở.

Hiện nay, các ngân hàng vẫn niêm yết tỷ giá ở mức kịch trần 19.500 đồng, nhưng theo nhiều doanh nghiệp, giá giao dịch thực tế không thấp hơn thị trường tự do bao nhiêu.

Giám đốc một công ty Xuất nhập khẩu ngành nhựa tại Khu công nghiệp Tân Tạo, TP HCM cho biết, ngày hôm qua anh phải mua USD tại một ngân hàng cổ phần lớn với giá 19.880 đồng một USD. Hiện nay, phần chênh lệch so với giá niêm yết sẽ được nhà băng hạch toán thành phí dịch vụ chuyển tiền. Thay vì trước đây, phí này chỉ khoảng 0,3% thì giờ lên đến 1,7%, có nơi ấn định 2% (tương đương gần 400 đồng một USD).

"Hồi sáng, tôi đến ngân hàng mua 10.000 USD được nhà băng ấy tính giá niêm yết 19.500 đồng. Tuy nhiên, giá thực trả sau khi cộng phí 2% thì vọt lên 19.900 đồng. Với mức giá này thì đã gần ngang bằng với thị trường tự do", anh nói.

Cũng theo ông này, với mức giá cao như vậy, nhưng việc mua USD cũng không dễ dàng. "Chỉ có quen biết mới mua được, còn không phải chờ đợi, xét duyệt rất lâu", ông cho biết.

Nhiều trường hợp khác, người trực tiếp nhận trách nhiệm mua USD cho công ty vì những nguyên nhân bất đắc dĩ đã phải tự bỏ tiền túi ra bù vào khoảng chênh lệch. Trưởng phòng của một công ty xuất nhập nhập khẩu ngành dệt may tại quận Tân Bình than thở, vì muốn tìm sự tín nhiệm của sếp và lỡ nói là quen biết thân tình với các ngân hàng nên sẽ mua được USD giá rẻ. Do đó, anh đã nhiều lần phải bỏ tiền túi ra để bù vào khoảng chênh lệch giữa giá mua USD hạch toán trong hóa đơn với giá thực tế giao dịch. "Cũng may nhu cầu mua USD của công ty không nhiều, một lần chỉ vài nghìn USD chứ không thì tiền lương hằng tháng chắc không còn", anh bộc bạch.

Trên thị trường tự do trong ngày hôm qua và sáng nay đã nhen nhóm nhiều người đi mua. Chủ hiệu vàng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 cho biết giá đang tăng vọt nhưng lực cầu vẫn có. Người mua ít thì vài chục USD, còn mua nhiều cũng chỉ vài nghìn. Trong khi đó, một số cũng tranh thủ chốt lời khi thấy giá chạm 20.000 đồng. "Có lẽ do cuối năm nhiều người có nhu cầu mua USD đi du lịch hoặc cũng có thể họ phải mua USD để trả nợ ngân hàng khi đến kỳ đáo hạn nên giá cứ tăng vù vù", người chủ nhận định.

Tại Hà Nội, giá bán cũng được duy trì ở mốc 20.000 đồng. Lực mua cũng tăng lên, song một số điểm thu đổi khuyên khách nên dừng mua vì có khả năng giá sẽ xuống trong ít thời gian nữa. "Chiều nay chắc sẽ có giá mới", một cửa hàng trên phố Hà Trung khuyên khách định gom đôla thanh toán tiền nhập khẩu.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, cơ quan này đang theo dõi sát diễn biến thị trường, bố trí cán bộ trực đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh từ doanh nghiệp cũng như tất cả người dân về tình hình đầu cơ hay đẩy giá... Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước TP HCM cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác như công an, quản lý thị trường... thanh tra, kiểm tra riêng để xử lý các trường hợp vi phạm nhằm ổn định thị trường.

Tuy nhiên, theo ông Minh, hiện nay việc kiểm tra và xử phạt gặp nhiều khó khăn vì lực lượng quản lý còn khá mỏng nên khó có thể phát hiện hết các trường hợp vi phạm.

Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP HCM cũng cho biết, do giá đôla biến động đột ngột, trong khi cơ quan này chưa thể thống kê được nhu cầu USD tăng bao nhiêu trong tháng 10. Do đó, hiện Ngân hàng Nhà nước TP HCM chỉ có thể báo cáo tình hình lên Ngân hàng Trung ương chờ chỉ đạo.

Một quan chức Ngân hàng Nhà nước cho hay đợt sốt giá hiện nay chủ yếu do tác động của giá vàng và tâm lý găm giữ của những doanh nghiệp có nguồn thu, chứ toàn hệ thống vẫn đang dương 250-300 triệu USD. Trên thực tế, khi từ khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện chủ trương kết hối một phần với một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước (buộc các doanh nghiệp bán ngoại tệ cho ngân hàng), tình trạng găm giữ trên tài khoản vẫn còn phổ biến với những doanh nghiệp không thuộc diện bắt buộc phải bán.

"Hiện tại không có quy định nào điều chỉnh hành vi đó, nên họ giữ tiền không kỳ hạn trên tài khoản cũng là một cách suy tính của họ. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đang cân nhắc để có sự điều chỉnh cho hợp lý", vị quan chức nói.

Một số chuyên gia e ngại trạng thái ngoại tệ dương cũng là vấn đề đáng lưu tâm. Theo quy định được ban hành và vẫn áp dụng nhiều năm nay, tổng trạng thái ngoại tệ dư thừa (hoặc dư thiếu) cuối ngày không được vượt quá 30% vốn tự có của tổ chức tín dụng. "Với tỷ lệ 30% này, các ngân hàng có quyền găm giữ trên hệ thống với tổng ngoại tệ lên đến nhiều tỷ USD. Và họ hoàn toàn có thể đầu cơ, làm nhiễu thị trường nếu muốn", Trưởng phòng Nguồn vốn của một ngân hàng quy mô lớn lo ngại. Tuy nhiên, nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho hay, chưa bao giờ trạng thái ngoại tệ của hệ thống ngân hàng dương quá 10%. Vì vậy, khả năng các ngân hàng găm giữ, đẩy giá lên cao chưa xảy ra.

Theo VNE