USD: Biến động giá do tin đồn vô căn cứ

Trong các ngày 25, 26 và sáng 27.11, giá USD trên thị trường tự do tăng cao, nhiều lúc lên đến 17.400VNDS/USD. Nhiều NHTM công bố giá "kịch trần" so với tỉ giá do NHNN công bố cộng biên độ cho phép. Tại Vietcombank, giá mua vào là 16.972VND/USD, bán ra 16.976VND/USD. Tại Eximbank, giá mua bán bằng nhau là 16.976VND/USD.

Đến sáng 27.11, giá vẫn còn ở mức cao, nhưng đến chiều thì đột ngột giảm mạnh. Các đầu mối trên thị trường tự do tại TPHCM hạ giá mua xuống 17.100VND/USD, bán ra 17.190VND/USD.

Theo các NHTM, trong mấy ngày qua có hiện tượng găm giữ USD do tin đồn nguồn cung USD khan hiếm. Trên thị trường có thông tin cho rằng hoạt động XK cuối năm bị giảm sút, việc thanh toán các HĐ XK gặp trở ngại do các DN, NH nước ngoài bị ảnh hưởng khủng hoảng tài chính. Trong khi đó, nhu cầu NK hàng tết tăng lên, dẫn đến căng thẳng trong cung cầu USD.

Cũng có thông tin cho rằng các NĐT trên TTCK đang rút vốn. Nghiêm trọng hơn, giới đầu cơ USD còn tung tin NHNN sắp tăng biên độ dao động giá từ ±3% lên ±4% hoặc ±5%, điều này đồng nghĩa với việc NHNN sẽ "mở cửa" cho USD tiếp tục tăng giá.

Ông Hồ Hữu Hạnh, Giám đốc chi nhánh NHNN TPHCM, cho biết: Thông tin NHNN tăng biên độ lên ±4% hoặc ±5% là hoàn toàn không có cơ sở. Đến nay, NHNN chưa có chủ trương, cũng không có văn bản nào về việc mở rộng biên độ.

Ông Hạnh cho biết, cung cầu USD trong hoạt động thanh toán XNK cho đến nay vẫn ổn định. Hiện chưa có hiện tượng NĐTNN ồ ạt rút vốn khỏi TTCK. Trong trường hợp một số NĐT có nhu cầu rút vốn thì các NH vẫn đáp ứng đủ. NHNN đã chỉ đạo các NHTM nhà nước cung ứng đủ USD nhân dân, cán bộ- CNV có nhu cầu chính đáng. NHNN vẫn đủ nguồn USD cung ứng cho các NH TM trong trường hợp cần thiết.

TGĐ một NH CP cho biết: Mặc dù trên thực tế nguồn cung không biến động mạnh nhưng các tin đồn đã gây ra hiện tượng mua gom, tích trữ USD trong dân, một số DN găm giữ USD không chịu bán, khiến cho một số NH nhất thời lâm vào cảnh khó khăn.

Tuy giá mua và giá bán đều được đẩy lên "kịch trần", có NHTM vẫn không đáp ứng ngay được nhu cầu mua USD của khách hàng mà phải hẹn giải quyết sau. Thậm chí, hoạt động mua bán trên thị trường liên NH cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, đến chiều 27.11 thì tình hình đã bớt căng thẳng. Điều này cho thấy, các đầu nậu đã "xả" hàng sau đợt đầu cơ và có thể đang chuẩn bị cho đợt tiếp theo. Chỉ những người dân chạy theo tin đồn trong mấy ngày qua là chịu thua lỗ.