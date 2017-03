USD "chợ đen" tiếp tục lên giá

Tại thị trường TPHCM, giá USD tăng với biên độ hẹp hơn, khoảng 10 VND/USD so với giá sáng qua, phổ biến ở mức 18.050 VND/USD (mua vào) và 18.070 VND/USD (bán ra).

Giá USD thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay là 16.936 VND/USD giảm 2 VND/USD so với hôm qua. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD sáng nay cùng là 17.783 VND/USD. Tại Ngân hàng Eximbank, giá mua và bán USD cũng chung ở mức 17.783 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD trượt giảm trước Euro do nhiều nhà đầu tư tiền tệ thực hiện việc vào đồng Euro đã bán khống trước đó. Cuối ngày hôm qua tại thị trường New York, 1 Euro tương đương gần 1,34 USD, so với mức 1 Euro bằng hơn 1,31 USD trong phiên buổi sáng ở châu Á. Sáng nay, đồng USD phục hồi nhẹ, lên mức 1 Euro đổi được hơn 1,33 USD.