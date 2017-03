USD “chợ đen” vẫn mua bán thoải mái

TP.HCM: Giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh Hôm qua, giá USD trên thị trường tự do bắt đầu giảm mạnh, xuống còn 17.400-17.700 VND/USD. Trong khi mấy ngày trước đó, giá USD bán ra đã có lúc lên tới 18.500 VND/USD. Đây là những tín hiệu tốt góp phần đưa tỷ giá trên thị trường tự do trở về sát với tỷ giá thực chất do Ngân hàng nhà nước quy định. Mặc dù vậy nhưng so với tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại thì giá USD trên thị trường tự do hiện tại vẫn cao hơn khoảng 1.400 VND/USD. MAI PHƯƠNG