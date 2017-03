USD chớm tăng, dân hối hả mua vào

Giá USD trên thị trường tự do Hà Nội hiện ở khoảng 19.250-19.290 đồng/USD, tăng 10 đồng so với ngày 24/3. Dù vậy, mức giá này vẫn được coi là thấp.



Diễn biến giá USD tăng nhẹ trở lại nhưng vẫn ở mức thấp khiến nhiều người tăng mua vào. Lo ngại giá USD sẽ tăng trở lại trong ngắn hạn khiến tâm lý găm giữ USD càng được kích thích mạnh hơn.



Trong khi đó, giá USD trong hệ thống ngân hàng vẫn đứng yên. Tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 18.544 đồng/USD, trong khi mức niêm yết của các ngân hàng thương mại ở khoảng 19.050-19.100 đồng/USD.



Theo một số chuyên gia ngân hàng, rất khó đứng từ thực tế hiện nay để lạc quan về thị trường ngoại tệ trong những tháng tới. Bởi đây không phải là giai đoạn nhu cầu USD ở mức cao.



Điều lo ngại là những tháng cuối năm, tỷ giá có thể sẽ tăng lại khi nhu cầu tăng lên, lạm phát vượt quá dự đoán...





Theo Phước Hà ( VNN)