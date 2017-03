USD chững giá, vàng tăng lên 33,50 triệu đồng/lượng

Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của giá vàng trong nước, tuy nhiên do dự báo giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng nên các doanh nghiệp đều rút ngắn khoảng cách chênh lệch giá mua bán là 50.000 đồng/lượng.

Giá USD thị trường tự do ngày 1-11 có dấu hiệu chững lại đà tăng so với tuần trước. Tại TP.HCM, chiều qua, giá USD tự do giao dịch ở mức mua vào là 20.420 VND/USD, bán ra là 20.470 VND/USD, ngang bằng giá USD cuối tuần trước. Tại Hà Nội, giá USD tự do được giao dịch ở mức mua vào là 20.450 VND/USD, bán ra là 20.490 VND/USD, cao hơn cuối tuần trước khoảng 20 VND/USD.

T.HẢI