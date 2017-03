USD đồng loạt tăng giá mạnh

Sau một thời gian cố định giá dưới 19.100 đồng/USD. Sáng 28/7, giá USD của ngân hàng đã được nâng lên tiếp đạt mức 19.095 – 19.100 đồng/US, tăng hơn so với trước đây 5 đồng/USD. Tuy nhiên, khoảng cách đầu vào và đầu ra vẫn rất hẹp cho thấy, chính các ngân hàng cũng đang có những khó khăn trong cung cầu USD.



Cùng hướng với USD ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do đã tăng mạnh, vượt xa qua mốc 19.200 đồng duy trì trong mấy ngày qua. Giá USD tự do ở Hà Nội sáng 28/7 ở mức 19.200 – 19.220 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD.



Giá tăng đã khiến trao đổi USD trên thị trường tăng lên đáng kể. Trong khi đó, các đại lý USD tự do đang có dấu hiệu gom USD. Nhiều đại lý hay các điểm giao dịch nhỏ lẻ từ chiều qua đã từ chối bán USD với số lượng ít để gom cất giữ chờ giá lên hoặc bán lại cho các đại lý lớn hơn. Điều này khiến cho những người có nhu cầu đổ đến các đại lý giao dịch lớn làm cho không khí giao dịch càng trở nên sôi động.





Theo Đông Hiếu (VNN)