USD giảm nhẹ, giao dịch kém sôi động

Tỷ giá do Vietcombank niêm yết là 19.090 – 19,095 đồng/USD, không giảm so với ngày hôm qua. Giao dịch trên thị trường đã giảm, không còn sự sôi động như những ngày trước đây.



Trước hiện tượng một số ngân hàng tăng giá mua USD, môt số người lo ngại ngân hàng muốn gom thêm, do thiếu nguồn ngoại tệ. Tuy nhiên, trong thông tin mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết, thị trường ngoại hối đã có những biểu hiện tích cực hơn. Theo báo cáo của các ngân hàng thương mại, doanh số mua bán ngoại tệ có dấu hiệu tăng trở lại, thanh khoản ngoại tệ của thị trường đã được cải thiện.



Trong khi đó, tuần qua trên thị trường liên ngân hàng giao dịch bằng USD lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng có xu hướng giảm nhẹ. Lãi suất các kỳ hạn 2 tuần và 6 tháng tăng mạnh so với tuần trước, lần lượt tăng 0,62% và 0,76%. Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0,44%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0,63% đến 2,06%/năm.





Theo Đông Hiếu (VNN)