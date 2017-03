USD lại quay đầu tăng giá mạnh

Theo Phước Hà ( VNN)



Tỷ giá liên ngân hàng do NHNN công bố hôm nay (5/11) giảm 1 đồng so với hôm trước, ở mức 17.013 đồng/USD. Tuy nhiên, với cách điều chỉnh tăng 2 phiên giảm 1 phiên, tỷ giá USD liên ngân hàng vẫn đang trong xu hướng tăng liên tục.Theo đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đã tăng lên mức 17.864 đồng/USD ngày 5/11, giảm một đồng so với hôm 3/11, nhưng đã tăng đáng kể so với tuần trước.Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD đang được điều chỉnh rất mạnh trong 2 ngày gần đây, đặc biệt trong ngày 5/11.Đầu buổi sáng, giá USD tự do tại Hà Nội đứng ở 18.620 – 18.670 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng khá mạnh so với ngày 4/11, khoảng 20 đồng/USD. Chỉ khoảng một tiếng sau, USD đã tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 10 đồng ở cả mua vào và bán ra.So với đầu tuần, giá USD tự do đã tăng hơn 100 đồng/USD. Mức mới này đã tái lập lại đỉnh giá USD hồi cuối tháng 10 ở mức 18.670.Như vậy, sau một vài phiên giảm giá nhẹ, USD đã quay lại đà tăng theo đúng chu kỳ cuối năm. Cùng với USD, giá vàng cũng đang tăng mạnh, khiến tâm lý những nhà đầu tư tích trữ hai loại tài sản này khá dao động và nhờ đó thị trường cũng sôi động theo.