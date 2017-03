USD leo lên 20.030 đồng, vàng tăng 210.000 đồng/lượng

Giá thu mua cũng được nâng lên là 20.000 VND/USD. Như vậy, tính từ đầu giờ sáng 17-10, sau hai ngày, giá USD đã tăng khoảng 170 VND.

Trong khi đó, do chưa có bất cứ động thái điều chỉnh nào từ phía Ngân hàng Nhà nước, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank vẫn tiếp tục niêm yết theo giá kịch trần cũ mua vào là 19.490 VND/USD, bán ra là 19.500 VND/USD. Ngân hàng nhà nước hôm 18-10 cũng chính thức phủ nhận tin đồn sẽ điều chỉnh nâng mức tỉ giá ngoại tệ này trong thời gian tới. Tuy nhiên, giá USD đã nâng lên kịch trần, giá mua vào và bán ra gần sát nhau cho thấy các ngân hàng đang rất khó khăn về nguồn cung đầu vào.

Giá USD tự do leo thang chóng mặt được xem là nguyên nhân quan trọng đẩy giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm trên 200.000 đồng/lượng trong ngày hôm qua. Vàng miếng SJC cuối giờ chiều qua được giao dịch ở mức mua vào là 33,33 triệu đồng/lượng, bán ra là 33.36 triệu đồng/lượng. Mức này đã tăng khoảng 210.000 đồng/lượng so với chiều 18-10 và tăng 300.000 đồng so với mức giá thấp nhất trong ngày 18-10.

Giao dịch vàng vật chất hôm nay diễn ra khá trầm lắng do thị trường thận trọng trước những diễn biến mới của giá vàng và tỉ giá USD tự do. Theo nhận định của Công ty Sacombank-SBJ, với bối cảnh nguồn cung vàng trong nước không còn dồi dào như hiện nay, vùng giá trên 33 triệu đồng/lượng của giá vàng trong nước đang khá vững trừ phi giá vàng thế giới có sự điều chỉnh giảm mạnh.

Trong khi đó, cùng thời điểm chiều qua, giá vàng giao ngay tại London đứng dưới mức 1.370 USD/oz, giảm nhẹ so với giá đóng cửa hôm 18-10 qua tại New York.

HẢI HÀ