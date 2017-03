USD Mỹ tăng mạnh

Tuy nhiên, tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại đã được đẩy lên 17.851 đồng/USD, cao hơn hai phiên cuối tuần khoảng 2 đồng/USD.

Như vậy, sau chuỗi ngày tăng liên tiếp ở mức 2 - 3 đồng/USD, tỷ giá liên ngân hàng đã đạt mức kỷ lục từ trước đến này. Mức giá tăng cao, giao dịch trở nên dễ dàng hơn, nhưng các ngân hàng cho thấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình trạng căng thẳng khi mức giá giao dịch vẫn được giữ bằng nhau ở cả đầu vào và đầu ra.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá đã giảm nhẹ ở mức 18.200 - 18.280 đồng/USD mua vào và bán ra. Như vậy, diễn biến tăng giá USD trên thị trường ngân hàng đã không khiến tỷ giá tự do tăng mà ngược lại nó đang làm giá USD tự do giảm xuống.

Hiện tượng chưa từng xảy ra này được lý giải là do sau một thời gian găm giữ, giá USD đã được ngân hàng nâng lên, đạt được một phần kỳ vọng của các DN và nhà đầu cơ nên họ đã tích cực bán ra cho ngân hàng.

Tình trạng găm giữ được giải tỏa, ngân hàng tạm qua thời kỳ khan hiếm USD và khả năng đáp ứng cho DN được nhiều hơn. Nhu cầu mua USD bên ngoài cũng giảm và các đại kỳ không còn cơ hội để tăng giá.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối quý 3, tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng mới chỉ tăng 0,08% so với cuối 2008. Tuy nhiên, với biên độ +/-5% hiện nay, tỷ giá USD/VND của các ngân hàng thương mại đã tăng mạnh.

Tính thanh khoản của thị trường ngoại hối đã được cải thiện. Nhiều ngân hàng thương mại đã mua được ngoại tệ từ khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu, giúp cho trạng thái ngoại tệ của hệ thống ngân hàng thương mại được cải thiện.