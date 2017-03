USD ngân hàng giảm, tự do tăng

Giá USD ngân hàng "đổi chiều" giảm (ảnh minh họa).



Theo An Hạ (DT)



Lúc gần 12h hôm nay 6/9, trên thị trường tự do, giá USD tại Hà Nội được một số điểm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung niêm yết ở mức 21.170 đồng - 21.180 đồng (mua vào) và 21.190 đồng - 21.200 đồng (bán ra), tăng nhẹ 10 đồng so với hôm qua.Ngược lại, giá USD trên thị trường truyền thống đang được các ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm.Cụ thể, theo báo giá của ACB, giá USD đang được ngân hàng này niêm yết giao dịch ở mức 21.090 đồng - 21.180 đồng, giảm 20 đồng chiều mua vào và giảm 10 đồng ở chiều bán ra so với sáng qua.Đầu giờ sáng nay, BIDV niêm yết giá USD ở mức 21.130 đồng - 21.200 đồng, giảm mỗi chiều 15 đồng và 10 đồng so với hôm qua. Đến 11h, giá USD tại đây giảm tiếp mỗi chiều 20 đồng, xuống còn 21.110 đồng - 21.180 đồng.Tại EximBank, giá USD giảm 10 đồng mỗi chiều, hiện giao dịch ở mức 21.100 đồng - 21.180 đồng.Theo biểu giá niêm yết của Vietcombank, giá USD hiện giao dịch ở mức 21.110 đồng - 21.180 đồng, giảm mỗi chiều 10 đồng và 15 đồng so với đầu giờ giao dịch sáng nay.Còn tại Vietinbank, sau khi tăng lên mức 21.105 đồng - 21.195 đồng vào đầu giờ giao dịch sáng nay, ngân hàng này tiếp tục nâng chiều mua vào thêm 5 đồng nhưng giảm mạnh chiều bán ra 20 đồng. Hiện giá USD giao dịch tại ngân hàng này là 21.110 đồng - 21.175 đồng.Trên thị trường thế giới, “đồng bạc xanh” đang tăng giá trước cuộc họp bàn về chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 17 - 18/9 tới. Sáng nay, USD giao dịch ở mức 1,3123 USD/Euro.Tính chung tuần này, USD tăng 0,8% so với Euro. So với đồng Yên (Nhật), USD giao dịch ở mức 99,79 Yên/USD, tăng 1,7% so với Yên kể từ đầu tuần.USD hướng đến tuần tăng thứ hai liên tiếp so với các đồng tiền chủ chốt sau một loạt báo kinh tế khả quan của Mỹ. Hôm qua, Mỹ cho biết lĩnh vực dịch vụ tháng 8 tăng trưởng ấn tượng nhất trong gần 8 năm trở lại đây, số người có việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp gia tăng còn tỷ lệ thất nghiệp neo ở mức thấp nhất 5 năm.