Tại Eximbank, giá USD mua vào 20.840 VND/USD, bán ra 20.910 VND/USD, tăng 30 đồng so với hôm trước. Vietcombank cũng nâng giá bán USD thêm 30 đồng. Trong khi đó, giá USD thị trường tự do lại giảm khoảng 10 đồng so với hôm trước. Giá mua vào và bán ra phổ biến ở mức 20.860-20.880 đồng.

Từ đầu năm đến nay, tỉ giá bình quân liên ngân hàng giữ nguyên ở mức 20.828 VND/USD.

Y.TRANG