USD "nóng" do tin đồn

Làm giá!

Vẫn tiếp tục chu trình điều chỉnh giảm tỉ giá bình quân liên NH được thực hiện từ đầu tuần đến nay, song trong ngày đầu tiên (7.11) biên độ tỉ giá mua bán VND/USD mới ±3% được áp dụng, NHNN quyết định giảm mạnh tỉ giá ngoại tệ liên NH thêm 8 đồng so với ngày hôm trước, còn 16.503VND/USD. So với mức tỉ giá cao nhất được áp dụng trong tuần qua (16.513VND/USD), tỉ giá bình quân mới hiện giảm tới 10 đồng. Như vậy, với biên độ cho phép ±3%, mức giá giao dịch tối đa các NHTM được phép ấn định sẽ đạt 16.998VND/USD.

Song trong ngày 7.11, phần lớn các NHTM lớn có thế mạnh về kinh doanh ngoại tệ đều ấn định tỉ giá giao dịch tối đa đều không vượt quá mức 16.950VND/USD. Trong bảng tỉ giá được Vietcombank công bố chiều 7.11, tỉ giá mua vào được nâng lên mức 16.930VND/USD và bán ra ở mức 16.950VND/USD. Còn tại BIDV, trần giá bán ra đúng như cam kết trước đó và được giữ ở mức 16.945VND/USD. So sánh với tỉ giá giao dịch BIDV và Vietcombank áp dụng vào ngày 6.11, tỉ giá giao dịch mới trong ngày 7.11 có mức tăng cao nhất (70 đồng) đối với giá mua và 110 đồng đối với giá bán.

Trong khi đó, thị trường tự do chứng kiến sự leo thang tỉ giá ngoại tệ chóng mặt. Trên thị trường Hà Nội, giá mua vào được nhiều cửa hàng đẩy lên mức 17.090-17.100VND/USD và bán ra ở mức 17.150VND/USD. Giá giao dịch trên thị trường tự do TPHCM sáng 7.11 không có nhiều chênh lệch so với ngày hôm trước, song đến chiều cùng ngày, thị trường "nóng" lên. Giá mua vào tăng lên 17.150VND/USD và giá bán lên tới 17.300VND/USD. Thậm chí, nhiều đầu mối trên thị trường tự do còn cố găm giữ, không bán ra để chờ làm giá. Tại nhiều NHTMCP như Techcombank, Saigonbank hay Nam Việt, giá bán ra được công bố ở mức trần 16.998VND/USD.

Không thiếu USD

Trong lúc nguồn cung ngoại tệ đang có biểu hiện dư và các NHTM lớn cam kết sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ của DN, giá USD tăng mạnh trên thị trường tự do - theo như nhiều đánh giá - bắt nguồn chủ yếu từ yếu tố tâm lý và một phần do các đầu nậu thu gom nhằm mục đích nhập hàng lậu, trong đó có vàng. Phó TGĐ Eximbank - ông Đào Hồng Châu - cho biết: "Chúng tôi có đủ USD để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Từ nay đến cuối năm, USD không thiếu". Còn theo một cán bộ NH Nam Việt, USD trong NH không thiếu mà còn "có dư".

Ông Hồ Hữu Hạnh - Giám đốc Chi nhánh NHNN TPHCM - cũng khẳng định, cung - cầu USD tại các NH vẫn đang bình ổn. Dự trữ USD hiện khá lớn và NHNN đủ khả năng can thiệp khi cần thiết. Người dân và DN chạy theo tin đồn dễ bị rủi ro và thua lỗ. Cũng theo ông Hạnh, vừa qua có những hợp đồng xuất khẩu thanh toán chậm do NH và DN nước ngoài gặp khó khăn. Nhưng theo thông lệ quốc tế thì các hợp đồng đã làm đầy đủ hồ sơ, mở L/C sẽ được thanh toán sòng phẳng, không có chuyện giật nợ. Lượng kiều hối năm nay không giảm mà còn tăng mạnh, nên tin đồn kiều hối giảm lại càng vô lý.

Chỉ trong 10 tháng, lượng kiều hối ở TPHCM đã lên đến 4,4 tỉ USD - tăng 32% so với cả năm 2007, dự kiến đến cuối năm đạt 5,5 tỉ USD - tăng khoảng 55%. Nhiều Việt kiều gửi USD về nước qua kiều hối để tìm cơ hội làm ăn, hoặc chỉ cần gửi NH trong nước cũng được lãi suất cao hơn nhiều so với NH nước ngoài. Về việc nhà ĐTNN rút vốn trên thị trường CK, nếu có xảy ra và các NH thương mại cần hỗ trợ thì NHNN sẵn sàng cung ứng đủ USD.