USD rớt giá mạnh

Tuy tỉ giá liên ngân hàng vẫn được duy trì ở mức 18.544 VND/USD nhưng hầu hết tỉ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại đều giảm mạnh xuống mức mua vào là 19.050 VND/USD, bán ra là 19.100 VND/USD. Giá mua vào giảm 30 VND/USD so với phiên giao dịch đầu tuần. Trong khi đó, tỉ giá tham khảo tại Sở giao dịch của Ngân hàng Nhà nước mua vào chỉ còn 18.800 VND/USD.

Cùng ngày, giao dịch USD ngoài thị trường tự do tại TP.HCM tỉ giá ở mức mua vào là 19.260

VND/USD, bán ra là 19.290 VND/USD, giảm khoảng 40 VND/USD so với ngày 22-3. Kể từ khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỉ giá trước tết âm lịch đến nay, đây là lần đầu tiên giá USD trên thị trường tự do giảm xuống dưới ngưỡng 19.300 VND/USD.

Các ngân hàng thương mại cho biết nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp đã giảm so với trước tết. Trong khi đó, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm USD trung bình thêm 0,07% - 0,4% một năm cho tất cả các kỳ hạn nên thu hút khá nhiều khách hàng gửi, nguồn cung ngoại tệ đã dồi dào hơn.

THỦY AN