USD tăng cả tỷ giá và lãi suất

Sáng ngày 6/8, giá USD trên thị trường tự do đã tăng trở lại. Giá giao dịch phổ biến là 19.210 – 19.240 đồng/USD, tăng hơn 10 đồng so với mức giá ổn định từ đầu tuần đến nay. Giao dịch vẫn ở mức cao. Các đại lý và nhiều người dân đầu cơ vẫn có xu hướng mua gom USD với tâm lý lo ngại USD lại có thể tăng lên.



Trong khi đó, báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngân hàng tháng 7 đã ghi nhận nét nổi bật của thị trường là sự biến động của USD bên cạnh diễn biến giảm lãi suất huy động và cho vay.



Cụ thể, lãi suất huy động USD sau lãi suất huy động và cho vay bằng USD tương đối ổn định so với tháng 6/2010. Một số ngân hàng thương mại cổ phần điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 0,3 - 0,5%/năm.



Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND trong tháng 7/2010 có xu hướng tăng nhẹ, mặc dù tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn ổn định ở mức 18.544 VND/USD. Hiện tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại ở mức 19.095 -19.100 VND/USD. Trong đó tỷ giá mua vào tăng 0,3%. tỷ giá trên thị trường tự do ở mức 19.180 - 19.200 VND/USD, tăng 0,6% so với cuối tháng trước.



Đối phó với tình hình này, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện các biện pháp hỗ trợ thị trường như không nâng lãi suất huy động USD, tích cực bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng để đáp ứng nhu cầu...





Theo Minh Linh ( VNN)