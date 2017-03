USD tăng mạnh, vàng đứng giá

(PL)- Giá USD thị trường tự do cuối giờ chiều 18-10 tiếp tục leo thang lên mức 19.970 VND/USD. 17 giờ cùng ngày, giá bán ra USD thị trường tự do đã được đẩy lên mức 19.970 VND/USD, tăng 50 VND/USD so với buổi sáng.

Trong khi đó, giá mua vào tăng lên mức 19.930 VND/USD, tăng 40 VND/USD so với đầu giờ sáng. Từ cuối tuần trước, giá USD thị trường tự do đã rục rịch tăng trở lại sau một tuần đứng giá. Tính tới chiều qua, USD đã tăng 110 VND/USD so với cuối tuần trước. Trong khi đó, do đã ở mức kịch trần, giá bán ra tại các ngân hàng thương mại tiếp tục ở mức 19.500 VND/USD. Giá thu mua cũng duy trì phổ biến ở mức 19.480VND/USD. Giá USD tăng nóng khiến giá vàng trong nước hôm qua giảm chậm hơn giá vàng thế giới. Vàng miếng SJC mua vào ở mức 33,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 33,15 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 50.000 đồng/lượng so với cuối giờ sáng. Tuy nhiên, giá mở cửa và đóng cửa ngang bằng nhau. THANH HẢI