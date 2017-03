USD tăng nhẹ, dân lại ào đi mua

Sáng 22/3, giá USD trên thị trường tự do Hà Nội đứng ở mức 19.270 – 19.310 đồng/USD, tăng khảng 10 đồng so với cuối tuần.



Trong khi đó, trong hệ thống ngân hàng, giá USD tiếp tục giữ nguyên. Cụ thể, tỷ giá liên ngân hàng vẫn đứng ở 18.544 đồng/USD, còn giá USD giao dịch của các ngân hàng thương mại là 19.080-19.100 đồng.



Việc giá USD trong ngân hàng niêm yết kịch trần và giá "chợ đen" có xu hướng tăng trở lại đã khiến nhiều người dân mua vào nhiều hơn.



Sáng nay, tại các đại lý trên phố Hà Trung (Hà Nội), lượng người mua đã tăng hơn hẳn so với cuối tuần trước. Giao dịch viên tại các đại lý thu đổi ngoại tệ cho biết, nhiều người dân tăng mua USD để tích trữ.





Theo Phước Hà ( VNN)