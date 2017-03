USD tiếp tục điệp khúc xuống giá

Trong ngân hàng, giá USD vẫn giữ nguyên. Tỷ giá liên ngân hàng ở mức 18.544 đồng/USD, trong khi tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại ở mức 19.050 - 19.100 đồng/USD.

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, USD tự do giảm nhẹ so với thời điểm trước khi điều chỉnh tỷ giá, khiến chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và tự do được thu hẹp từ mức trên 1.000 đồng, xuống còn 300-400 đồng/USD.

Bên cạnh những tác động tích cực, việc điều chỉnh tăng tỷ giá cũng đem lại một số hệ quả không tránh khỏi như tăng nghĩa vụ trả nợ nước ngoài cũng như trả nợ vay bằng ngoại tệ trong nước, tác động làm tăng giá nhập khẩu.

Theo Phước Hà (VNN)