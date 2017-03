USD trong nước đang tăng giá

Theo Phước Hà ( VNN)



Tuy lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã tuyên bố không nới biên độ giao dịch tỷ giá, nhưng tâm lý xáo trộn đã khiến giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh liên tục.Ngày 9/11, Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ giá liên ngân hàng ở mức 17.018 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày 6/11. Điều này thể hiện quan điểm tiếp tục điều chỉnh giá liên ngân hàng để làm tăng tỷ giá giao dịch trong biên độ và sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước.Theo đó, các ngân hàng thương mại đã công bố giá giao dịch 17.896 đồng/USD, tăng 2 đồng so với tuần trước.Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục tăng dữ dội. Thị trường sôi động hẳn.Đầu giờ sáng nay, tỷ giá được các đại lý niêm yết ở mức 18.700 - 18.800 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tuy nhiên, hơn 1 tiếng đồng hồ sau, giá đã được đẩy lên thêm 100 đồng, hiện đứng ở 18.800 đồng/USD mua vào, 18.900 đồng/USD bán ra.So với giữa tuần trước, giá USD tự do đã tăng khoảng 200 đồng. Một mức tăng đủ lớn khiến những người có nhu cầu mua USD thấy lo ngại.Như vậy, giá USD trên thị trường tự do hiện đã tiệm cận mốc 19.000 đồng. Thực tế, trong 2 ngày cuối tuần, giá USD tại TP.HCM đã có lúc vượt quá 19.000 đồng, do có tin đồn Ngân hàng Nhà nước sẽ nới biên độ giao dịch lên mức 10%.Ngân hàng Nhà nước đã ngay lập tức cho biết đó chỉ là tin đồn và khẳng định vẫn đang duy trì chính sách điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, chỉ tăng tỷ giá liên ngân hàng thận trọng và có kiểm soát. Các DN và người dân cần cẩn trọng trước các tin đồn. Sau thông tin này, giá USD phía Nam đã hạ nhiệt.Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường tự do sáng nay khá sôi động. Tâm lý nhà đầu tư rất xáo trộn nhất là khi giá vàng và USD cùng lúc tăng rất mạnh. Trong khi theo quan điểm đầu tư thông thường, giá hai tài sản này thường ngược chiều nhau nhằm đảm bảo cân bằng tài sản đầu tư.