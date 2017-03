Giá USD tự do được bán ra ở ngưỡng từ 21.300 VND/USD đến 21.480 VND/USD, giảm từ 80 đến 130 đồng so với ngày hôm trước. Nếu tính từ thứ Sáu tuần trước, giá USD đã giảm gần 200 đồng so với hôm qua.

Hiện giá USD tự do tại Hà Nội và TP.HCM đều bán giá 21.380 VND/USD.

Theo các chuyên gia, việc tỉ giá USD bình quân liên ngân hàng tăng liên tiếp trong suốt tháng 10 và đầu tháng 11 đã khiến giá USD trở nên trầm lắng.

YT