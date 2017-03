USD tự do lên 21.000 đồng/USD

Sau nhiều ngày trụ ở mức thấp, giá USD tự do bất ngờ tăng trở lại, chỉ trong ngày 12 và 13-5 giá USD tự do đã tăng khoảng 150 đồng, bán ra đạt 21.000 đồng/USD vào cuối ngày 13-5. Các tiệm vàng cho biết giá USD tăng do thị trường bất ngờ hút hàng trong khi nguồn cung hạn chế do cuối tuần các ngân hàng không làm việc.

Hiện nay chênh lệch giữa giá vàng nguyên liệu và giá vàng miếng SJC lên đến hơn 1,7 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỉ giá USD tự do.



Ngân hàng ACB vừa trở lại huy động vàng. Theo đó, lãi suất chứng chỉ huy động vàng miếng SJC và ACB là 2,3%/năm. Lãi suất áp dụng với chứng chỉ huy động vàng dao động 1,9-2%/năm tùy kỳ hạn. Trước ACB, Sacombank đã trở lại huy động vàng kỳ hạn 1-6 tháng, lãi suất 2-3,5%/năm. Tại Ngân hàng Nam Á, lãi suất huy động vàng cao nhất là 3,6%/năm, áp dụng với kỳ hạn 1, 2 và 3 tháng.



Theo A.H ( TT)