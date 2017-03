USD tự do sụt mạnh theo chênh lệch giá vàng

Do ảnh hưởng của đà tăng giá từ thị trường vàng quốc tế, lúc mở cửa, giá vàng SJC tăng 350.000 đồng/lượng, lên 43,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,85 triệu đồng/lượng (bán ra), nhưng sau đó chuyển sang liên tục điều chỉnh giảm.



Tại Hà Nội, vàng SJC lúc 11h được Công ty Phú Quý báo giá ở mức 43,3 triệu đồng/lượng và 43,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào và bán ra.



Vàng trong nước giữ giá giữa lúc vàng thế giới tăng giá mạnh khiến khoảng cách giá giữa hai thị trường co hẹp. Tính ra, giá vàng trong nước hiện chỉ cao hơn giá vàng quốc tế quy đổi khoảng 1,8 triệu đồng/lượng - mức chênh đã cải thiện nhiều so với mức khoảng 3 triệu đồng/lượng cách đây vài ngày. Sáng qua, độ chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới là khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.



Giá vàng trong nước đã giữ xu hướng đi xuống từ đầu tuần tới nay, cho dù xu hướng chung của giá vàng quốc tế là phục hồi khỏi vùng đáy của 3 tháng. Vàng trong nước đang cho thấy những nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách giá với thế giới, và sự thu hẹp này diễn ra nhanh hơn khi giá vàng quốc tế tăng mạnh như đêm qua và sáng nay.



Lực mua vàng miếng có chiều hướng giảm từ cuối tuần trước trở lại đây cũng hỗ trợ cho việc thu hẹp khoảng chênh giá vàng trong nước - thế giới. Trong hai ngày đầu tuần, SJC bán được 4.000-5.000 lượng vàng mỗi ngày, thu mua được 400-500 lượng, mức giao dịch bán ra thấp chỉ bằng một nửa so với những ngày thị trường mua mạnh vàng trong tuần trước.



Giá vàng trong nước giảm mức độ “đắt đỏ” so với giá quốc tế khiến giá USD tự do sụt nhanh theo. Tại Hà Nội sáng nay, USD “chợ đen” có giá phổ biến ở mức 21.230 đồng (mua vào) và 21.270 đồng (bán ra), giảm 100 đồng mỗi USD so với sáng hôm qua.



Trong khi đó, tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng vẫn đang được Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 20.813 đồng. Tại Vietcombank, báo giá USD cũng không thay đổi ở mức 21.015 đồng (mua vào) và 21.021 đồng (bán ra).



Đà tăng mạnh của giá vàng quốc tế trong phiên đêm qua tại Mỹ được duy trì trong phiên sáng nay ở châu Á. Lúc 10h50 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 10,3 USD/oz so với giá chốt thị trường New York, đứng ở 1.627,2 USD/oz.



Đêm qua, khi đóng cửa, giá vàng tăng 21,3 USD/oz, tương đương tăng hơn 1,3%, đạt 1.616,2 USD/oz.



Hôm qua, thị trường tài chính toàn cầu đón nhận một loạt thông tin tích cực từ Mỹ và châu Âu, giúp giá các tài sản rủi ro như hàng hóa cơ bản và chứng khoán tăng giá mạnh. Vàng - dù truyền thống là tài sản an toàn, nhưng gần đây để mất vai trò này và có diễn biến giá như một tài sản rủi ro - cũng tăng giá mạnh trước những thông tin khả quan này.



Thống kê công bố hôm qua cho thấy, số nhà mới khởi công ở Mỹ tăng mạnh ngoài dự báo, niềm tin của các doanh nghiệp Đức cũng khả quan hơn dự kiến ban đầu. Một phiên đấu giá trái phiếu của Tây Ban Nha nhận được lực cầu mạnh, đẩy mức lợi suất giảm đáng kể.



Đồng USD xuống giá so với Euro cùng hỗ trợ cho sự tăng giá của vàng. Tại Tokyo sáng nay, tỷ giá Euro/USD là hơn 1,31 USD/Euro, từ mức hơn 1,3 USD/Euro vào sáng hôm qua.



Với phiên phục hồi đêm qua và sáng nay, giá vàng đang ở mức cao nhất trong 1 tuần trở lại đây.



Theo các nhà phân tích, hôm nay, thị trường sẽ dành sự chú ý cho việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) lần đầu tiên cung cấp các khoản vay kỳ hạn 3 năm cho các ngân hàng với lãi suất ưu đãi nhằm giúp các nhà băng giảm chi phí huy động vốn. Hiện chưa rõ đợt cấp vốn này của ECB sẽ nhận được lực cầu ra sao từ phía các ngân hàng.





Theo KIỀU OANH ( VnEconomy)