USD tự do vượt 21.500 đồng

Lúc gần 9h, các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Trung (Hà Nội) báo giá thu gom ở 21.470 đồng, trong khi chưa có giá bán ra. So với mức 21.350- 21.380 đồng hôm thứ hai, mỗi USD đã tăng thêm 120 đồng ở chiều mua vào. Lúc 9h15, một số điểm thu đổi ngoại tệ ở Hà Trung tiếp tục niêm yết bảng giá mới, công bố mua bán tại đây là 21.500- 21.540 đồng (mua vào- bán ra), tăng mạnh gần 200 đồng so với hôm qua.







Giá đôla trong ngân hàng và trên thị trường tự do tăng mạnh.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Lý giải cho việc giá tăng bất thường, liên tục trong mấy ngày gần đây, chủ một điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Trung cho rằng do nhu cầu lớn. Ông này chia sẻ, năm nào, cuối năm mua bán USD cũng sôi động và nhộn nhịp vì thế giá có xu hướng tăng. Ngoài ra, các ngân hàng thương mại cũng đang đẩy mạnh thu mua USD, nâng giá mua bán cao nên thị trường tự do cũng tăng theo.Đầu ngày, nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần trên phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) báo giá bán ra là 21.150 đồng. Tuy nhiên, đây là mức giá chưa chính xác, vì thời điểm đầu ngày giá không sát, nhân viên này cho biết. Trên website, giá bán ra chỉ 20.844 đồng, kịch trần quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hai tỷ giá tồn tại, theo giải thích của anh này, là do nhu cầu USD cuối năm rất lớn. "Từ 3 đến 4 hôm nay, tỷ giá liên tục tăng mạnh cả chiều mua và bán", anh nói.Từ những ngày cuối tháng 8, USD trên thị trường tự do tại Hà Nội và TP HCM đã có dấu hiệu vượt ngưỡng 21.000 đồng và ngày càng đắt lên. Có thời điểm giá lùi về vùng dưới 21.000 đồng khoảng 100 - 200 đồng nhưng ngay sau đó lại hồi phục. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước, trong các báo cáo hoạt động tuần vẫn cho rằng tỷ giá đang tương đối ổn định, nếu có biến động cũng không đáng kể.Một số chuyên gia thẳng thắn nhìn nhận, sự sôi động trở lại của thị trường ngoại tệ tự do, USD "chợ đen" tăng giá, hai tỷ giá trong ngân hàng tái xuất khiến cho áp lực tỷ giá cuối năm đang hình thành. Nguyên nhân là lạm phát, tâm lý người dân, nhu cầu mạnh vào dịp cuối năm để chi trả những khoản thanh toán bằng ngoại tệ, áp lực từ thị trường vàng, nhập vàng…