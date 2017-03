USD tụt giá: Mừng hay lo?

Hiệp hội Ngân hàng chưa có văn bản kiến nghị ngăn đà giảm tỉ giá USD Sáng 14-6, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đưa thông tin rằng Hiệp hội Ngân hàng vừa chính thức gửi văn bản kiến nghị NHNN không nên để giá USD giảm hơn nữa. Việc USD liên tục giảm giá như vậy đã kích thích nhu cầu vay USD của các doanh nghiệp, khiến tín dụng ngoại tệ tăng, trong khi tín dụng VND lại giảm… Tuy nhiên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Dương Thu Hương, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cho biết hiệp hội này chưa có văn bản nào kiến nghị đến NHNN như trên. Bà Hương cho biết trong cuộc họp tại TP.HCM ngày 10-6 với NHNN, bà có nêu ra quan điểm của mình về tình hình thị trường USD hiện nay đã giảm liên tục và giảm thấp nhất so với ngày điều chỉnh tỉ giá hôm 11-2. Không nên hốt hoảng khi USD giảm Tỉ giá USD bình quân liên ngân hàng giảm nhưng chưa có gì đáng lo ngại cả. Tỉ giá chưa giảm xuống mức 20.000 VND/USD vì thế chúng ta không nên vội vàng hốt hoảng. TS VÕ CHÍ THÀNH, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương Tỉ giá vẫn nằm trong vùng an toàn Theo tôi, tỉ giá USD hiện nay vẫn nằm trong sự an toàn. Giá USD tuy có giảm nhưng đây là sự biến động phù hợp. Ngày 11-2, NHNN thu hẹp biên độ cộng trừ 3% xuống cộng trừ 1%. NHNN vẫn đang điều hành theo cơ chế linh loạt của thị trường. TS TRẦN DU LỊCH, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia