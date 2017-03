Ưu đãi điện cho nơi cung ứng 80% chip Intel

Intel yêu cầu chất lượng điện rất cao để sản xuất thiết bị vi mạch, cao hơn quy định tại Thông tư 33/2014 của Bộ Công Thương về chất lượng điện cung ứng. Trong thời gian đầu, chất lượng điện chưa đáp ứng đã gây ảnh hưởng nhất định đến quy trình sản xuất của nhà đầu tư. Sau đó theo phản ánh của Intel, EVN HCMC đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng. Intel hiện đã hài lòng với chất lượng điện do tổng công ty cung cấp. Do đặc thù sản xuất công nghệ cao, sử dụng nhiều phần mềm, chương trình, máy móc cần duy trì hoạt động liên tục nên hiện Khu Công nghệ cao có hai nguồn cung cấp điện nhằm đảm bảo quy trình hoạt động liên tục cho các nhà đầu tư công nghệ cao. Đây là ưu điểm hơn hẳn các KCN-KCX khác. Riêng Intel còn được cung cấp bằng một trạm biến áp chuyên dùng để ổn định dòng điện cao hơn nữa. Bởi vì Intel là dự án đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn nên việc “ưu đãi” về chất lượng điện là cần thiết. Những giá trị mà Intel tạo ra rất quan trọng và tương xứng với tầm đầu tư của họ, không chỉ về thuế, giải quyết lao động... mà quan trọng hơn là những giá trị chất xám mà họ mang lại. Ví dụ, chương trình đào tạo gần 80 giảng viên của Intel đã hoàn tất giai đoạn 1, bắt đầu đi vào giai đoạn 2. Các giảng viên này về sau sẽ đào tạo tiếp hàng ngàn người khác. Ông LÊ HOÀI QUỐC, Trưởng ban Quản lý

Khu Công nghệ cao TP.HCM QUỲNH NHƯ 80% (làm tròn số) sản phẩm chipset của máy tính được bán trên thị trường do Intel sản xuất. Vì vậy, theo bà Sherry Boger, việc đảm bảo cung cấp điện ổn định hoạt động sản xuất của nhà máy là rất quan trọng.