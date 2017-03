“Ưu tiên dùng hàng Việt”: Bốn nhà phải đồng lòng

“Muốn cuộc vận động “Ưu tiên dùng hàng Việt” có hiệu quả thì cần sự đồng lòng của bốn nhà. Đó là, nhà sản xuất cần phải làm ra hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu và tạo được lòng tin với người tiêu dùng.

Nhà nước phải rà soát cơ chế, nhất là ưu đãi tín dụng để làm sao hỗ trợ được doanh nghiệp tốt nhất mà không vi phạm các cam kết với WTO. Nhà tiêu dùng phải “ưu tiên dùng hàng Việt” vì đó còn là biểu hiện của lòng yêu nước. Nhà phân phối phải làm sao đưa được hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa” - bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM, kết luận như trên tại buổi đối thoại Nói và làm với chủ đề “Ưu tiên dùng hàng Việt - Cơ hội và trách nhiệm” do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức sáng 1-11.

Hàng Việt chưa đến được vùng sâu, vùng xa

Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, nêu một nghịch lý: “Vừa qua, tôi có dịp đi cùng doanh nghiệp phân phối hàng Việt xuống huyện Năm Căn (Cà Mau). Người dân mừng lắm, xúm đen xúm đỏ mua một hồi là hết veo. Mua xong, có người lại hỏi tôi: “Mai mốt tôi xài hết số hàng này thì biết mua ở đâu? Liệu có xuống bán nữa hay không?”, nghe mà đau lòng.

Như vậy, nói dân ta có tâm lý sính hàng ngoại là chưa chuẩn mà theo tôi, lỗi do khâu phân phối chưa tốt. Nhiều khi người dân muốn mua hàng Việt để xài cũng chẳng có để mua. Do đó, đề nghị Co.op Mart nên tăng cường mở các cửa hàng nhỏ để phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa. Bởi vì đó còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nữa chứ không đơn thuần là lợi nhuận.

Cạnh đó, theo tôi biết, tỷ lệ mua sắm công chiếm khoảng 15% GDP mỗi năm. Đây là con số rất lớn nên đề nghị các đơn vị nhà nước khi mua sắm cũng nên ưu tiên dùng hàng Việt thì sẽ rất tốt cho doanh nghiệp và cho cả nền sản xuất trong nước” - bà Hạnh đề xuất.

Nhiều sản phẩm may mặc chất lượng của Việt Nam phải đi đường vòng ra nước ngoài rồi trở về Siêu thị Parkson bán lại cho người Việt như thế này. Ảnh: HTD

Đồng tình, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Co.op Mart, cho biết chủ trương của Co.op Mart là phân phối hàng Việt từ rất lâu rồi, trước khi cuộc vận động này ra đời. “Tỷ lệ hàng Việt trong các siêu thị Co.op Mart đều trên 90%. Chúng tôi phấn đấu năm 2010 sẽ có 50 siêu thị trên cả nước và đến năm 2015 sẽ thành 100 siêu thị. Đúng là vùng sâu, vùng xa như Năm Căn thì không thể mở siêu thị vì không hiệu quả. Tuy nhiên, sắp tới chúng tôi sẽ cho mở nhiều cửa hàng nhỏ tại đây và nhiều nơi khác nữa để phục vụ hàng Việt cho người dân vùng sâu, vùng xa” - ông Hòa nói.

Hưởng ứng, ông Cao Tiến Vị, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giấy Saigon, cho biết doanh thu hằng năm của công ty khoảng 600 tỷ đồng. “Trong đó, doanh số thông qua kênh phân phối bằng siêu thị chiếm tới 20%. Do đó, cứ Co.op Mart càng phát triển, càng bán được nhiều hàng Việt thì chúng tôi cũng có lợi nhiều. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ việc Co.op Mart mở thêm nhiều cửa hàng nhỏ song hành cùng mở siêu thị lớn” - ông Vị ý kiến.

Hàng Việt nhưng lại dán mác nước ngoài (?)

Chuyện hàng Việt nhưng lại dán nhãn nước ngoài cũng được nhiều người quan tâm. Bà Dương Thị Ngọc Dung, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần May Nhà Bè, phân trần: “Có chuyện hàng Việt 100% nhưng phải dán nhãn nước ngoài vì có nghịch lý “nhà của mình, đất của mình” nhưng mình lại không được vào - như Siêu thị Parkson chẳng hạn. Đơn cử, nhiều sản phẩm cao cấp của May Nhà Bè rất chất lượng, muốn vào phân phối ở Siêu thị Parkson nhưng họ không cho vào vì là... hàng Việt. Thế là chúng tôi đành phải qua nước ngoài đăng ký thương hiệu. Mà muốn đăng ký thương hiệu thì phải lấy tên... nước ngoài. Sau khi có tên, có thương hiệu xong lại đi đường vòng về Siêu thị Parkson để bán cho người Việt. Vì vậy mới có chuyện “hồn Trương Ba, da hàng thịt” như trên. Chúng tôi đã phải rất gian khó để đưa hàng Việt cao cấp đến với người tiêu dùng” - bà Dung than.

Nhận định về chất lượng hàng Việt hiện nay, ông Nguyễn Mộng Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng TP.HCM, cho biết trước đây mỗi năm Hội giải quyết trung bình 300 vụ khiếu nại của người tiêu dùng, giờ giảm hơn nửa (chỉ còn 150 vụ/năm).

“Qua đó cho thấy các nhà sản xuất trong nước đã quan tâm, có tiến bộ rõ rệt về chất lượng, ít còn hiện tượng lúc đầu chất lượng tốt, sau lại xấu. Cạnh đó, nhà sản xuất cũng biết quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của người tiêu dùng chứ không bỏ rơi họ sau khi bán hàng xong như lúc trước. Tôi cho rằng đợt vận động “Ưu tiên dùng hàng Việt” này là một cơ hội lớn cho các nhà sản xuất nên cần phải nắm lấy” - ông Hùng nói.

Cuối cùng, bà Phạm Phương Thảo kết luận: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động hồi tháng 8-2009 là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn. “Cuộc vận động này mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm rất cao của nhà sản xuất. Sự thành công hay không của cuộc vận động này phụ thuộc rất lớn vào công tác tuyên truyền. TP rất mong được sự hưởng ứng ưu tiên dùng hàng Việt của mọi người tiêu dùng” - bà Thảo kêu gọi.

TRỌNG MẠNH