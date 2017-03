Ủy ban chứng khoán không thể vô can

Trước đó, Công ty Chợ Lớn cũng đã chuyển toàn bộ tài khoản nhà đầu tư sang CTCK HCM để thu hẹp hoạt động.

Như vậy, chỉ trong vòng bốn tháng gần đây đã có năm CTCK xin chấm dứt tự nguyện tư cách thành viên tại hai sở giao dịch là Âu Việt (AVS), Sao Việt (SVS), Liên Việt (LVS), An Phát (APG) và Chợ Lớn.

Ở cấp quản lý nhà nước cao hơn, ngày 16-4, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán (UBCK) ban hành Quyết định 213 đặt CTCK Eurocapital vào tình trạng kiểm soát một năm. Lý do là công ty này không đáp ứng quy định của Bộ Tài chính về chỉ tiêu an toàn tài chính. Cùng ngày, UBCK cũng đình chỉ hoạt động của CTCK Tràng An. Theo đó, trong sáu tháng, Tràng An không được mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán, không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến các nghiệp vụ kinh doanh bị đình chỉ hoạt động…

Nôm na cho những việc trên là các CTCK đang bị thị trường đào thải hoặc bị cơ quan quản lý đưa vào diện kiểm soát.

Mới nghĩ tưởng vui, vì các CTCK tự cấu trúc, sắp xếp lại, thậm chí phá sản rút lui. Nhớ lại thời điểm năm 2007-2008 khi có trào lưu nhà nhà, ngành ngành thành lập CTCK, lúc đó thị trường chứng khoán non trẻ, ra đời chưa tới 10 năm mà có hơn 100 CTCK hoạt động. Có CTCK vừa có giấy phép, chưa hoạt động gì mà cổ phiếu giá tận trời xanh. Bấy giờ, giới đầu tư tài chính kháo nhau chỉ cần có được giấy phép thành lập CTCK là có ngay triệu đô, chưa kể làn sóng nhà đầu tư nước ngoài háo hức nhảy vô mua cổ phần.

Vì thế, xu hướng thu gọn, khai tử các CTCK hiện nay không thể nói chay như một vị có chức tước ở UBCK là có khai sinh thì có phá sản. Cần nhìn ở góc độ lãng phí tài nguyên tài chính và yếu kém ở năng lực quản lý thị trường.

Và hơn hết, UBCK không thể nói mình vô can mà phải nghiêm túc xem đây là bài học đắt giá không chỉ cho giới đầu tư mà cho cả các cơ quan quản lý. Các CTCK “lôm côm” rút lui, về tiền bạc thì các ông chủ đầu tư gánh chịu trước cổ đông, còn trách nhiệm quản lý nhà nước khi cho ra đời ồ ạt các CTCK thì đang bỏ trống.

BÙI NHƠN