VAFI: Nên quy định tỷ lệ cổ đông tối thiểu dự ĐHCĐ là 51%

VAFI cho biết, quy định tại Luật Doanh nghiệp (ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) đang khiến không ít đại hội phải huỷ bỏ, gây lãng phí tiền của, thời gian cho DN, cổ đông.

Theo VAFI, quy định trên không ảnh hưởng nhiều đến DN có ít cổ đông, nhưng đối với DN có nhiều cổ đông, nhất là công ty niêm yết có hàng vạn cổ đông thì việc đáp ứng quy định tại Luật Doanh nghiệp là khó khăn, phức tạp. Đó là chưa kể lượng nhà đầu tư bám sàn, thường ít quan tâm tới tư cách cổ đông, nên không tới dự ĐHCĐ.

Do đó, VAFI kiến nghị, nên đưa ra quy định cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do điều lệ từng công ty quy định. Trường hợp phải tổ chức ĐHCĐ lần 2 do không đáp ứng điều kiện trên thì tiến hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, không phụ thuộc vào số cổ đông và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.