Vải thiều ‘thắng’ ở cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu

Tại một số chợ lẻ, siêu thị trên địa bàn TP.HCM, hiện giá vải thiều cuối vụ 25.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước và cao hơn khoảng 10.000 đồng/kg so với cùng thời điểm này năm ngoái. Do cuối mùa nên hiện trái vải hút hàng.

Các siêu thị tại TP.HCM vẫn đang đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều giúp nông dân. Theo ôngVõ Hoàng Anh, Giám đốc marketingSaigon Co.op, đến nay toàn hệ thống đã tiêu thụ hơn 700 tấn vải thiều. Đại diện Big C cũng cho hay năm nay toàn hệ thống tiêu thụ 300 tấn trái vải.

Điều đặc biệt là ngoài việc tiêu thụ tốt ở một số thị trường truyền thống, ​trái vải năm nay còn được xuất khẩu sang nhiều thị trường mới như Mỹ, ​Úc, Pháp…

TÚ UYÊN