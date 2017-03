Vẫn chỉ là… bánh vẽ

Người tiêu dùng vừa kịp làm quen với Socbay.vn với công nghệ tìm kiếm nhạc thì đã được giới thiệu một con… sóc khác là Socvui.com với những trò chơi trực tuyến.

Người người làm web...

Nhưng lại có người bảo là tìm nhạc thì nên 7sac.vn, Baamboo.com hay Yeuamnhac.com thì thích hơn. Còn tìm game thì nên chọn trochoiviet.com, gamevui.com hoặc là luyengame.com. Cộng đồng đang lên tiếng về “sự cố” Monova.vn thì đã được tiếp thị Xalo.vn với cùng ý tưởng tạo dựng một máy tìm kiếm tiếng Việt hoàn chỉnh nhất.

Website dành cho người Việt bây giờ nhiều tới mức, khi muốn tìm thông tin về vấn đề gì, thì người ta có ít nhất là 7 trang web chuyên ngành hứa hẹn “có đủ mọi thứ mà bạn cần”, chưa kể tới hàng loạt dạng “bổ sung cho đủ màu sắc” của những website tổng hợp. Thế nhưng, để đầy đủ nhất, thì đa phần người dùng chọn… Google.com!

Sự nở rộ các website gần đây kèm các thông tin… hoành tráng: quỹ đầu tư mạo hiểm IDG đầu tư triệu đô vào web này, trăm ngàn đô vào web kia. Các tập đoàn truyền thông cũng lên tiếng giới thiệu những khoản đầu tư hấp dẫn cho nhiều website. Như trong tất cả các cuộc đầu tư, những nhân vật đầy uy tín của các quỹ đầu tư, các doanh nhân cỡ bự đều xuất hiện trên báo chí và nói về tiềm năng rộng lớn của những đầu tư này, hứa hẹn thu lại lợi nhuận gấp nhiều chục lần số kinh phí đã bỏ ra.

Và dĩ nhiên, nó kéo theo giấc mơ tỉ phú của rất nhiều “doanh nhân trẻ” tiếp tục hành trình tìm cơ hội cho mình trong thế giới web, với niềm tin bất biến là một ngày nào đó, web của mình sẽ thu quảng cáo ồ ạt như nhacso.net hoặc dantri.com.vn.

Ít ai nhận thấy rằng, tình trạng quảng cáo trên các trang web này không quá tốt đẹp như họ mong đợi. Một điển hình dễ thấy nhất là trang Tuổi Trẻ Online, với hơn 4 triệu lượt truy cập mỗi ngày, vẫn tiếp tục duy trì chính sách thu hút khách hàng “Đăng quảng cáo trên Tuổi Trẻ ngày và chủ nhật, quý khách được đăng cùng nội dung trên báo Tuổi Trẻ điện tử (TTO) trong một tuần chỉ với 10% giá”. Hoặc như trang thông tin của báo Sài Gòn Tiếp Thị, vốn dĩ có lượng truy cập trực tiếp là người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng vẫn kéo dài chương trình “giảm 90%” phí quảng cáo trên SGTT Online.

Chưa hiểu rõ khách hàng

Trong buổi công bố việc công ty quảng cáo trực tuyến FPT trở thành đại lý quảng cáo của Yahoo! tại khu vực Đông Nam Á, đánh giá của ZenithOptimedia và nghiên cứu của Yahoo! toàn cầu được dẫn ra, cho rằng thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng...

Tuy nhiên, ông Ngô Phương Nam, một chuyên viên lập kế hoạch quảng cáo cho nhiều doanh nghiệp cho rằng, khách hàng thường e ngại với việc đặt banner trên web. Vì nhiều lý do: ngoài một số doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp có mức đầu tư cao cho web, thì website của doanh nghiệp Việt Nam eo sèo, nên có khách vô cũng không để làm gì; doanh nghiệp chưa quen với việc quảng cáo trên web, đặc biệt là những trang có quá nhiều nội dung… khó kiểm soát. Doanh nghiệp có thói quen cầm nắm được mẩu quảng cáo để có thể… làm báo cáo là quan trọng. Chính vì thế, hầu hết các doanh nghiệp đều không duyệt kinh phí quảng cáo trực tuyến...

Ông Ong Xuân Minh, giám đốc dự án của công ty 24h thì cho rằng, xu thế chung của Việt Nam cũng như thế giới, các sản phẩm mới ra đời phải mang tính tương tác cao, người dùng thể hiện được cái tôi trong thế giới online. Website cũng hoàn toàn có thể nhắm đến khách hàng nhỏ nhưng nhiều điểm chung như các diễn đàn về xe hơi, máy chụp hình kỹ thuật số, bà mẹ và em bé...

Thực tế cho thấy, tuy được xem là một đơn vị tiên phong và dẫn đầu tại thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam với những khách hàng lớn, thì 24h vẫn phải quảng cáo về mình khá liên tục trên các… báo in. Và đó là một thực tế không tránh khỏi: quảng cáo trực tuyến vẫn chưa chạm được con số một phần trăm của thị trường quảng cáo vốn dĩ đang dành phần nhiều cho truyền hình, ngoài trời và báo in. Con số của 24h ước tính thị trường quảng cáo trực tuyến năm 2007 đạt 130 tỉ đồng; năm 2008 có thể đạt 180 – 200 tỉ đồng, so ra thì có vẻ phát triển, nhưng với sự ra đời của lượng website hiện nay và độ tập trung quảng cáo vào các site lớn thì cơ hội vẫn chưa đến như kỳ vọng của những người đang đầu tư và chờ đợi trong… mỏi mòn.