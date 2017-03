Vận chuyển khách của Vietnam Airlines giảm 5%

Vietnam Airlines lý giải, sở dĩ có tình trạng này là do vận tải hành khách và hàng hóa qua hàng không suy giảm 1,7% so với năm 2008, riêng thị trường quốc tế giảm 9,3%.

Bên cạnh đó, tỷ giá đồng đôla Mỹ biến động phức tạp làm tăng chi phí chênh lệch tỷ giá trong quí lên hơn 460 tỷ đồng.

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu còn làm cho thị trường hàng không sụt giảm mạnh, cạnh tranh giữa các hãng ngày càng trở nên quyết liệt hơn trên cả đường bay nội địa và quốc tế.

Do vậy, mặc dù trong quí I/2009, Vietnam Airlines đã thực hiện 18.087 chuyến bay an toàn, tăng 695 chuyến so với năm 2008, nhưng lượng khách lại sụt giảm gần 5% so với cùng kỳ.

Trong đó, vận chuyển khách nội địa tăng hơn 1%, khách quốc tế giảm 9%. Hệ số sử dụng ghế bình quân đạt 77%.

Lượng hàng hoá vận chuyển trong quí I/2009 của Vietnam Airlines cũng giảm 3% so với cùng kỳ.

Doanh thu toàn tổng công ty ba tháng đầu năm ước thực hiện là 6.107 tỷ đồng, đạt gần 26% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế khoảng 24 tỷ đồng.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Vietnam Airlines thực hiện giảm 50% giá vé máy bay hành trình Hà Nội - Điện Biên và ngược lại cho các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa và các bà mẹ Việt Nam anh hùng, với mức giá 400.000 đồng/chiều.

Chương trình áp dụng cho các vé xuất và hành trình khởi hành từ 16/4 đến hết 31/10, với số chỗ mở bán không hạn chế.