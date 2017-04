Vẫn lo giá USD tăng

Theo Trọng Hiền – Bích Thuỷ ( SGTT)



Từ đỉnh 19.950 đồng/USD, tỷ giá trên thị trường tự do trong ba ngày qua nằm trong khoảng 19.200 – 19.300 đồng/USD.Ông Lương Lễ Trân, giám đốc chi nhánh CMS tại TP.HCM nhận xét: “Việc ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá đã làm lượng ngoại tệ cung trên thị trường nhiều hơn”.Theo báo cáo phân tích của công ty chứng khoán ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ bớt khó khăn và giảm rủi ro lạm phát. Việc tỷ giá tăng cao và khan hiếm USD sẽ khiến những tháng cuối năm Việt Nam phải nhập khẩu hàng hoá giá đắt. Tỷ giá tăng không làm Việt Nam nhập khẩu ít đi do sự co giãn của nhập khẩu với tỷ giá của Việt Nam tương đối thấp (cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam có đến 90% hàng thiết yếu là nhập nguyên, vật liệu, máy móc cho sản xuất). Như vậy hạ nhiệt tỷ giá sẽ làm giảm nguy cơ lạm phát và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động nhập khẩu.Khi tỷ giá giảm 350 đồng/USD từ chiều 25.11, nhiều công ty đã tranh thủ mọi khả năng để mua vào vì họ vẫn lo chuyện tỷ giá tăng, khi mà mùa làm ăn cuối năm đã đến và cũng là lúc chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2010. Nhưng trên thực tế, doanh nghiệp vẫn phải chấp nhận mua ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại gần bằng giá thị trường với số lượng hạn chế.Ông Châu, phó giám đốc công ty thực phẩm Hancofood nói: “Nếu so với vài ngày trước đây phải bù vào chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng với tỷ giá thị trường tự do lên đến 1.200 đồng/USD, thì nay chỉ phải bù khoảng 800 đồng”. Theo nguồn tin từ hai công ty được phép nhập khẩu vàng, dù là đối tác lớn của ngân hàng, nhưng ngày 26.11 – ngày ngân hàng bắt đầu niêm yết tỷ giá mới 18.500 đồng/USD, họ vẫn phải mua cả trăm ngàn đôla với tỷ giá 19.300 đồng/USD. Như vậy, tỷ giá trên thị trường tự do vẫn chính là tỷ giá thực mà các nhà kinh doanh dùng để tính toán trong kinh doanh.Với thực tế hiện nay, nhà nhập khẩu vẫn đứng trước sự lựa chọn mang tính “cân não”: tăng giá hay không tăng giá?Bà Hoàng Ngọc Vy, giám đốc hệ thống bán lẻ Viễn Thông A nhận định: thay vì giảm giá như mọi năm vào dịp mua sắm Noel và tết dương lịch, năm nay nhiều model điện thoại di động sẽ không giảm giá. Phần giảm đó sẽ được bù vào phần lỗ do biến động về tỷ giá đã hơn tháng qua. Nhưng theo ông Trân, có nhiều mặt hàng đã được mua theo tỷ giá liên ngân hàng trước đây hiện đang được điều chỉnh theo khung tỷ giá mới, ước tính giá sẽ tăng khoảng 3% theo đúng tỷ lệ điều chỉnh tỷ giá chính thức.Dù tỷ giá ở mức cao nhưng theo nhiều doanh nghiệp nhập khẩu, nếu tỷ giá ổn định, thị trường sẽ ổn định, và người tiêu dùng sẽ quen với mức giá mới. “Xin đừng để tỷ giá biến động nữa, chỉ làm khổ doanh nghiệp và người tiêu dùng”, một nhà kinh doanh hàng điện máy than thở.