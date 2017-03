Vẫn “mù” thông tin về thị trường EU

Không chọn thị trường to nhất Các chuyên gia của Phòng Thương mại Đức - Bỉ - Luxemburg cũng tư vấn DN xuất khẩu Việt Nam nên xem xét lượng nhập khẩu-tái xuất của các thị trường trong EU để quyết định chọn thị trường cho mình xuất khẩu. Nhìn thị trường to thì thấy hấp dẫn nhưng không nên vào ngay thị trường to nhất.